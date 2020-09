Bad Doberan

Den östlichen Teil von Heiligendamm möchte Stadtvertreter Harry Klink (KuSS) gerne in den Fokus nehmen. Dabei geht es ihm vor allem um den Bereich der Seedeichstraße ab dem blauen Rettungsturm.

„Die Buden sind überlastet, Toilette fehlen, dass Erscheinungsbild, was sich den Gästen bietet, ist unter aller Sau“, sagte er im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und verwies auf Dixitoiletten und zu wenig Platz für Gäste zum Verweilen. „Wir müssen uns einen Kopf machen, wie wir den Bereich so gestalten, dass wir ihn wieder erlebbar machen.“ Dafür hat Harry Klink eine entsprechende Beschlussvorlage eingereicht, in der es um eine Terrassengestaltung gegenüber dem Servicecenter, das gerade gebaut wird, entstehen könnte. Diese ist am Mittwoch, 9. September, Thema im Hauptausschuss.

„Terrassenbereich ähnlich wie in der Marina in Kühlungsborn “

Demnach geht es um eine Planung, die laut Harry Klink seit 2004 existiert. Gemeinsam mit dem Servicecenter-Investor Klaus König könnte das Areal weiterentwickelt werden, so Klink. „Es könnte ein Terrassenbereich ähnlich wie in der Marina in Kühlungsborn entstehen.“ Das Seebad solle den Gästen etwas bieten, wo sie verweilen können. Dabei dürfe der Bereich bis drei Meter vor der Hochwasserschutzwand wohl bebaut werden, erläutert Klink, der sich darüber beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg informiert habe. Demnach sei eine Bebauung zur Seedeichstraße hin grundsätzlich möglich.

Auf der Tagesordnung steht ab 18.15 Uhr im Rathaus, Severinstraße 6, zudem die außerplanmäßige Beschaffung von digitalen Endgeräten für die öffentlichen Schulen. 500 Millionen Euro geben Bund und Länder in Deutschland, damit Schüler mit Laptop und Tablet ausgestattet werden können. Die Stadt Bad Doberan erhält 70 491 Euro für die Schulen in Trägerschaft der Stadt. Das sind die Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg, die Lessinggrundschule sowie die Regionale Schule am Kamp.

Hochwasserschutzkonzeptes für Althof möglich

Zudem wird über die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für Althof, die Mehrkosten für die Heinrich-Heine-Straße sowie die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Erweiterung Wohngebiet Kammerhof“ beraten. Bei Letzterem geht es um eine geplante Wohnbebauung an der Dammchaussee. Unter anderem soll per Änderung eine abweichende Bauweise für zwei Gebäude, die dann mehr als 20 Meter Ausdehnung umfassen, ermöglich werden. Die bislang festgesetzten Mindestgrößen sollen für einen bestimmten Bereich aufgehoben werden.

Hauptausschuss, 9. September, 18.15 Uhr, Rathaus Bad Doberan, Severinstraße 6.

Von Anja Levien