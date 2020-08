Heiligendamm

Volle Strände, volle Parkplätze: Hunderte Besucher zog es am Samstag an die Ostsee in Heiligendamm. „Ich denke, es war der extremste Tag im ganzen Jahr“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz, der selbst dort war. Weil alle regulären Parkplätze belegt waren, hätten die Besucher ihre Autos auch entlang der Seedeichstraße abgestellt.

Das haben auch die Einheimischen Tom und Judith Müller festgestellt, als sie am vergangenen Samstag in Heiligendamm an den Strand wollten. „Deshalb haben wir uns entschieden, gleich oben am Jagdhaus zu parken“, sagt Tom Müller. Von dort aus müsse man natürlich eine gewissen Strecke zu Fuß laufen. Dazu seien seiner Ansicht nach viele nicht bereit.

Parkautomaten waren mittags voll

„Am Samstag waren auf dem Saisonparkplatz schon gegen Mittag die Parkautomaten voll“, sagt der Bad Doberaner Bürgermeister. Ab dann konnten die Besucher dort quasi umsonst parken. „Das kostet die Stadt natürlich Geld“, sagt Jochen Arenz. Am kommenden Samstag würden die Automaten deshalb einmal zusätzlich entleert. „Für die nächste Saison werden wir einen zweiten Automaten anschaffen.“

Dass es am Wochenende voll werde, damit hatte man in der Verwaltung gerechnet. „Samstags und sonntags ist das Ordnungsamt gezielt hingegangen, weil wir wussten, dass es Großkampftag ist“, sagt der Bürgermeister. „In Heiligendamm gibt es immer genug Parkplätze“, sagt Urlauber Dan Petersdorf, der auch am Samstag dort war. Um die voll ausnutzen zu können, bräuchten einige allerdings Nachhilfe in Sachen einparken.

Situation durch Corona ist eine besondere

Als „relativ schwierig“ bezeichnet Bürgeramtsleiter Rüdiger Matthews die Parksituation im Ostseebad am Wochenende. „Man kann davon ausgehen, dass die Situation in diesem Jahr durch Corona eine besondere ist“, sagt er. „Aber das dürfte in den anderen Ostseebädern nicht anders sein. Wir kontrollieren natürlich regelmäßig“, sagt der Bürgeramtsleiter.

Und mit „wir“ meint Rüdiger Matthews nicht nur die Politessen und Politeure der Stadt. „Auch ich und meine Sachgebietsleiterin sind mal mit draußen. Wir sind situationsbedingt unterwegs und sind auch zeitlich flexibel.“ Auch am Wochenende werde regelmäßig kontrolliert. Die gibt es auch am Strand selbst. Hier wachen zwei Strandvogte über die Einhaltung der Regeln.

Trotz Ansturm entspanntes Miteinander

Weder beim Bürgermeister noch bei Rüdiger Matthews habe es bisher Beschwerden gegeben. Vor Ort ist das etwas anders. Da müssen sich die Kontrolleure einiges anhören: „Es gibt immer mal wieder Beleidigungen“, sagt Rüdiger Matthews. Insgesamt halte es sich aber in Grenzen. „Wir versuchen trotzdem, immer zu zweit unterwegs zu sein, um deeskalierend wirken zu können.“

Nach Ansicht von Bürgermeister Jochen Arenz ist das am vergangenen Samstag gelungen. „Die Politessen haben geholfen, die Situation zu entspannen“, sagt er. „Das war wirklich toll.“ Nach dem großen Ansturm am Samstag sei am Sonntag wieder normaler Betrieb in Heiligendamm gewesen. „Vermutlich waren viele schon abgereist“, sagt Jochen Arenz.

Jugendliche randalierten abends auf Saisonparkplatz

Die WCs umgeworfen, Schilder beschädigt: Die Stadt hat Anzeige erstattet. Quelle: Stadt Bad Doberan

Einen Wermutstropfen jedoch gab es: Am Samstagabend haben Jugendliche nach Angaben des Bürgermeisters auf dem Saisonparkplatz Toilettenhäuschen umgeworfen und Schilder abgeknickt. „Da war wohl eine Party“, sagt er. Es sei schade, dass die offenbar so eskaliert sei. Die Stadt habe Anzeige erstattet, ein Täter sei jedoch noch nicht ermittelt.

