Heiligendamm: Warum das Grand Hotel bis März schließt 

Heiligendamm

Das Grand Hotel Heiligendamm geht in den Winterschlaf: Vom 18. Januar bis zum 3. März schließt das Hotel. „Wir wollen damit die coronabedingten Verluste so gering wie möglich halten“, sagt Hoteldirektor Thies C. Bruhn. Grundsätzlich mache es immer Sinn, ein saisongebundenes Hotel wie das in Heiligendamm nicht das ganze Jahr geöffnet zu haben. „Wir sind ja kein Stadthotel“, sagt er. Im Sommer sei immer sehr viel zu tun, während im Januar und Februar nur wenig los sei. Es sei „wirtschaftlich sinnvoll“, das Hotel in dieser Zeit zu schließen. „Und jetzt erst recht.“

In den vergangenen Jahren hatte das Grand Hotel ganzjährig geöffnet. „Wir hatten immer noch eine Auslastung von 30 bis 35 Prozent“, sagt Thies C. Bruhn. In diesem Jahr sei die Situation jedoch wegen des Coronavirus eine andere. „Jetzt ist das Buchungsverhalten noch sensibler.“ Es sei spürbar, dass die Gäste durch die steigenden Inzidenzen verunsichert sind. Auch Veranstaltungen finden derzeit nicht statt.

Zeit wird für Renovierung genutzt

Die Mitarbeiter könnten die Zeit nutzen, um die in den Sommermonaten angesammelten Überstunden abzubauen. „Und wir nutzen die Zeit, um das Hotel auf Vordermann zu bringen“, sagt der Direktor. Teppiche sollen ausgebessert und Malerarbeiten ausgeführt werden. Unter anderem erhalten die Möbel im Spa-Bereich einen neuen Anstrich, außerdem wird das Parkett abgeschliffen. „So kann das Hotel dann im März in neuem Glanz erstrahlen“, sagt Thies C. Bruhn.

Auch andere machen im Januar zu

Auch andere Hotels in der Region nutzen die buchungsschwache Zeit für Instandsetzungsarbeiten – und machen dafür vorübergehend zu. Noch bis zum 21. Januar ist das Hotel Polar-Stern in Kühlungsborn geschlossen. Es wurden unter anderem eine neue Heizungsanlage und ein neues Schließsystem installiert. Außerdem erhalten die Zimmer neue Vorhänge, Toiletten und Duschen. Auch die Upstalsboom Hotelresidenz & Spa schließt im Januar für drei Wochen. In dem Hotel in Kühlungsborn wird der Fußboden in der Küche erneuert. Außerdem sind Renovierungsarbeiten im Spa und in den Zimmern vorgesehen. Ab dem 3. Februar soll auch dort wieder geöffnet sein.

Von Cora Meyer