Heiligendamm

Der Steg unterhalb der Steilküste von Heiligendamm in Richtung Kühlungsborn ist seit Dienstagvormittag wieder öffentlich begehbar. Nach etwa zweieinhalb Monaten Bauzeit ist die umfassende Sanierung des 180 Meter langen Küstenbauwerkes westlich der Heiligendammer Seebrücke abgeschlossen.

„Hier wurde nicht einfach nur ein vorhandener Steg repariert. Die neue Anlage ist stabiler und sicherer und weist damit auch etwas mehr Standfestigkeit bei Hochwasser auf“, erklärt Bad Doberans Bauamtsleiter Norbert Sass.

20 Kubikmeter Holz verbaut

Etwa 20 Kubikmeter Holz hat die Stülower Tischlerei Fietze bei der Sanierung verbaut. Für die Tragbalken wurde Eichenholz verwendet. „Anders als bei der vorherigen Konstruktion wurden auch in der Mitte Tragbalken eingebaut. Das gibt dem Steg insgesamt und vor allem den Planken mehr Stabilität“, so Sass.

Für die 1,70 Meter breiten Planken hat Tischlermeister Karsten Fietze Lärchenholz verwendet. Das habe besondere Eigenschaften und sei für den Einsatz am Wasser besonders gut geeignet. Aber nicht nur am Steg selbst wurden Verbesserungen vorgenommen.

Aufgänge mit mehr Sicherheit

Auch das Steinpackwerk vor und hinter dem Brückenbau wurde neu angelegt, so dass für Strandspaziergänger ein sicherer Weg auf ebenem Grund ermöglicht wird, ohne dass große Steine im Weg liegen. „Auch die neuen Aufgänge bieten nun mehr Sicherheit“, sagt Bauamtsleiter Sass, der froh darüber ist, dass mit dem sanierten Steg sowohl den Interessen des Tourismus als auch den Erfordernissen des Küstenschutzes Rechnung getragen wurde.

Die Kosten für die Bauarbeiten am Steg und am Steinpackwerk belaufen sich auf knapp über 60000 Euro. Fördermittel standen für das Vorhaben nicht zur Verfügung. Dafür hat sich die Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm (ECH) zur einen Hälfte an den Kosten beteiligt. Die andere Hälfte trägt die Stadt Bad Doberan.

Rolf Barkhorn