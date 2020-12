Heiligendamm

Eine der schönsten Galerien Norddeutschlands befindet sich im Ensemble des Grand Hotel Heiligendamm, in der ehemaligen Orangerie. Wer die „Galerie Orangerie Heiligendamm“ betritt, spürt den Geist der einzigartigen historischen Architektur mit hellen und großzügigen Räumen. Kunst der unterschiedlichsten Art findet hier einen gebührenden Platz.

Gegründet wurde sie 2014 von dem Kunstwissenschaftler Franz Norbert Kröger und dem damaligen Direktor Tim Hansen auf Anregung des Besitzers. Der Galerist hat mehr als 45 Jahre Erfahrung mit Kunst– leitet er doch auch die Kühlungsborner Kunsthalle. Er gab der Orangerie eine Seele und machte sie weit über die Region hinaus bekannt.

Herr Kröger, die Zeiten von Corona haben Kunst und Kultur stark zugesetzt. Wie sehen Sie das?

Franz Norbert Kröger: Kunst hat es sehr schwer, allgemein und jetzt ganz besonders, weil die Politik andere Prämissen setzt. Dabei sind Kunst und Kultur ein wirklich großer Wirtschaftsfaktor auch in Deutschland. Durch die Corona-Beschränkungen befinden sich jedoch viele Künstler in einem existenziellen Kampf. Sie können kaum überleben ohne die Vermittlungen durch Galerien.

Was hat die Galerie in Heiligendamm für eine Bedeutung für die Region?

Sie ist ein herausragendes Kleinod, die Stadt und Umgebung bereichert und aufwertet. Durch die verschiedenen Ausstellungen und Eröffnungen kommt das Publikum aus der ganzen Region nach Heiligendamm. Die Aufgabe der Galerie ist es auch, die vertretenen Künstler mit Käufern zusammenzubringen, die Künstler dabei zu unterstützen und damit deren Existenz zu sichern.

Welches Konzept verfolgen Sie in Ihrer Galerie?

Das Konzept ist von Anfang erweitert ausgelegt, denn Kunst aus mehr als 100 Jahren und damit Kunstgeschichte wird hier gezeigt. Ein Galeriebesuch kann also auch unter einem musealen Aspekt erfolgen. Es befinden sich zu jeder Zeit 200 bis 250 Arbeiten in der Galerie. Das sind vorwiegend zeitgenössische Malereien, Grafiken und Plastiken. Zwei- bis dreimal im Jahr erfolgt eine zusätzliche Sonderausstellung im hinteren Bereich, so dass ein ständiger Wechsel gegeben ist und der Gang durch die Galerie interessant bleibt. Für die Besucher ist das ein künstlerisches Erlebnis, das sich auch in den positiven Eintragungen im Gästebuch widerspiegelt.

Wir vertreten internationale, nationale und regionale Künstler. Darunter sind herausragende Künstler wie Til Nowack, der in Hollywood lebt und arbeitet. Regional sind es unter anderem Christoph Dahlberg, Rainer Kessel, überregional der Fotokünstler Jens Christian Wittig sowie der Maler Frank Beuster und der Allroundkünstler Udo Lindenberg. Ich habe jedoch auch grafische Objekte von Miro, Picasso, Dali und vielen anderen. Es wird allerdings niemand zu einem Kauf gedrängt.

Was bedeutet das für das Grand Hotel?

Viele Hotelgäste besuchen die Galerie. Oft bleiben sie bis zu einer Stunde. Regelmäßig besuchen sie Vorträge zu Kunstrichtungen und einzelnen Künstlerinnen und Künstlern. Nicht selten kommen sie wieder, lassen sich beraten und erwerben etwas. Alle Besucher und Besucherinnen sind von der Galerie begeistert. Oder sie melden sich später telefonisch und berichten, dass ihnen das eine Bild nicht mehr aus dem Kopf ging und sie es gern kaufen möchten. Dazu sind wird ja auch noch online vertreten – hier sind alle Werke zu sehen.

Wie steht es mit Kunst und Kommerz?

Natürlich ist die Galerie auf Umsatz und Kommerz angewiesen, ganz klar. Die Existenz der Galerie ist aber sehr vom Besuch und der Kaufkraft der Gäste aus dem Grandhotel abhängig.

Die „Galerie Orangerie Heiligendamm“ ist zurzeit freitags bis sonntags von 11 bis 15 Uhr geöffnet sowie nach telefonischer Anmeldung (038 203/77 24 39). Alle Arbeiten sind auch auf der Webseite zu finden: www.galerie-orangerie-heiligendamm.de.

Von Sabine Hügelland