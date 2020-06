Heiligendammer Service-Center: Der Rohbau steht

Heiligendamm

Die Richtkrone hängt, der Rohbau steht, der Innenausbau startet: Es geht sichtbar voran am neuen Service-Center in Heiligendamm. „Wir haben Wort gehalten“, sagte Investor Klaus König jetzt beim offiziellen Richtfest. „Innerhalb kürzester Zeit ist hier das erste Gebäude entstanden – die Gewerke haben sehr gut gearbeitet.“ Im November 2019 wurde an der Seedeichstraße der Grundstein gelegt. Über der Tiefgarage sind im Erdgeschoss künftig ein Café und ein Restaurant vorgesehen, in den beiden Geschossen darüber Ferienunterkünfte sowie drei Betreiberwohnungen.

Mit dem Bau eines zweiten Gebäudes sollen die Ferienwohnungen zu Hotelzimmern werden. Dazu kommen Gastronomie und Gewerbe. Beide Gebäude sollen über eine Brücke miteinander verbunden werden. Zudem ist eine Dachterrasse geplant. Wenn dieser Bau denn genehmigt wird. Und genau das ist (immer noch) der Knackpunkt: Denn bislang sind diese Pläne bloße Theorie. Das Problem: Investor König braucht für einen öffentlichen Zugang zum gesamten Komplex ein rund 200 Quadratmeter großes Grundstück außerhalb des Bebauungsplans, das aktuell noch der Stadt Bad Doberan gehört.

Anzeige

Grundstücksverkauf unter konkreten Bedingungen

Lange hatten sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und auch die Stadtvertretung mit einem Verkauf schwer getan. Denn Königs Pläne waren den Entscheidungsträgern vor allem mit Blick auf öffentliche Nutzungen nicht konkret genug. Nach zähem Ringen einigten sich die Stadtvertreter nun auf ihrer jüngsten Sitzung, einer Veräußerung des Grundstücks zuzustimmen. Allerdings unter einigen Maßgaben: So sollen etwa die öffentliche Zugänglichkeit und die barrierefreie Erreichbarkeit der gewerblichen Einrichtungen und der Terrasse im Kaufvertrag rechtlich abgesichert sein. Darüber hinaus sollen öffentliche Toiletten entstehen, und auch die Dachterrasse muss öffentlich nutzbar sein.

Weitere OZ+ Artikel

„Mit diesem Beschluss hat die Stadtvertretung klare Kante gezeigt, um die Interessen der Bürger zu vertreten“, meinte Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Und unser gemeinsames Interesse ist eben ein Service-Center für Heiligendamm.“ Arenz’ Sorge: Sollte es keine konkreten vertraglichen Festlegungen geben, „könnte König im schlechtesten Fall nach dem Kauf unserer Fläche sofort beim Landkreis eine Nutzungsänderung beantragen und die Gewerbeflächen in Ferienwohnungen umwandeln“. Und es wurde noch eine weitere Absicherung festgeschrieben: Wenn nicht bis zum 31. Dezember 2021 mit dem Bau des zweiten Abschnittes begonnen wird, soll die veräußerte Teilfläche an die Stadt zurückfallen.

Investor sieht vor allem eigenes Risiko

Ob damit das jahrelange Ringen um ein Service-Center in Heiligendamm beendet ist, bleibt offen. Denn Klaus König hatte bereits im Vorfeld seine Unterschrift unter einen städtebaulichen Vertrag abgelehnt. Seine Argumente: Als Privatinvestor laste das Risiko auf seinen Schultern. Denn gerade in Zeiten von Corona könne niemand vorhersagen, ob nicht doch noch eine zweite oder dritte Welle komme: „Dann macht MV wieder zu – allein deshalb sind heute doch gar keine Zusicherungen möglich.“ Er gehe davon aus, dass er das Haus mit Gewerbe und Gastronomie füllen könne, so König: „Aber garantieren kann ich das nicht.“

Von Lennart Plottke