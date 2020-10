Heiligenhagen

Wann wird die Vorflutleitung in Heiligenhagen weitergebaut? In einem ersten Bauabschnitt waren vor ein paar Jahren in der Dorfmitte bereits einige Meter verlegt worden. „Wir hatten jetzt die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt ausgeschrieben“, sagt Satows Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). „Aber die drei abgegebenen Angebote lagen weit über der ursprünglichen Kostenschätzung von rund 1,3 Millionen Euro.“

Die aufgerufenen Summen hätten sich zwischen satten 2,5 und 2,9 Millionen Euro bewegt, so Drese: „Deshalb haben wir die Ausschreibung wieder aufgehoben und den Planer gebeten, mögliche Technologien zu besprechen, um Abläufe und damit finanzielle Aufwendungen zu optimieren.“ Denn „Fördermittel für die Baumaßnahme gibt es nicht mehr“, machte der Bürgermeister deutlich.

Baustart vor gut drei Jahren

Seit Jahren stocken die Arbeiten an der Heiligenhäger Vorflutleitung. In der Ortssenke mit der Straße Dorfmitte lief bislang das Wasser aus oberhalb liegenden Grundstücken und landwirtschaftlich genutztem Umland zusammen. Hier hatte im Regenjahr 2011 Hochwasser Häuser zu Inseln gemacht. Post und Lieferanten kamen nicht durch, an den Eingangstreppen tummelten sich Karauschen aus den Wiesenteichen. Die örtliche Feuerwehr mühte sich vergeblich mit Pumpen und Sandsäcken im angestauten Wasser der untauglichen alten Fließsysteme.

Nach dem Baustart im Frühjahr 2017 kam es immer wieder zu Unterbrechungen, musste die Weiterführung der Leitung unter anderem wegen nicht kartierter Kabel-, Wasser- oder Gasleitungen ein ums andere Mal neu geplant werden. Ein (erfolgreiches) Ende ist hier offenbar vorerst nicht in Sicht.

Von Lennart Plottke