Heiligenhagen: Erschließung im Wohngebiet „Heubirnenweg“ hat begonnen

Heiligenhagen

Im Satower Ortsteil Heiligenhagen hat jetzt die Erschließung des neuen Wohngebietes „ Heubirnenweg“ begonnen. Seit Montag ist deshalb die Straße Dorfmitte ab dem Haus mit der Nummer 11 voll gesperrt. „Hier wird die Schmutzwasserleitung zum neuen Wohngebiet an die vorhandene Leitung angebunden“, teilt die ausführende Firma Mecklenburgische Kanalbau GmbH mit. Die Arbeiten am Abflussrohr sollen voraussichtlich am Freitag dieser Woche abgeschlossen sein.

Rund 40 Häuser auf 4,1 Hektar

Im neuen Wohngebiet ist auf 4,1 Hektar der Bau von etwa 40 neuen Häusern vorgesehen. Auf ihrer Sitzung Anfang Oktober hatten Satows Gemeindevertreter einem entsprechenden Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan zugestimmt. „Nach der Öffentlichkeitsbeteiligung sind jetzt noch ein Spielplatz sowie ein Geh- und Radweg dazugekommen“, erklärte Planer Lars Fricke.

Anzeige

„Für die Anbindung des Wohngebietes an die Kreisstraße müssen zwei Bäume aus der neu gepflanzten Baumreihe versetzt werden – ansonsten hat es keine wesentlichen Änderungen zum Entwurf gegeben.“

Bereits Ende kommenden Jahres sollen hier die ersten Eigentümer einziehen.

Von Dietrich Grunzig