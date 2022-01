Heiligenhagen

In Heiligenhagen entsteht an der Heiligenhäger Straße am westlichen Ortsausgang Richtung Anna Luisenhof ein kleines Wohngebiet für bis zu zwölf Einfamilienhäuser. Einem entsprechenden B-Plan-Entwurf stimmten die Satower Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig zu.

„Entlang der B 105 ist im Bebauungsplan aufgrund der erhöhten Lärmbelastung zwingend eine zweigeschossige Bauweise vorgesehen“, erklärte Wilfried Millahn von der Bürogemeinschaft für Stadt- und Dorfplanung (BSD). „Diese Häuser dienen dann gleichzeitig als Abschirmung für die dahinter liegenden Gebäude, die dann ein- oder zweigeschossig errichtet werden können.“

Hier hätten potenzielle Bauherren einigen Gestaltungsspielraum: „Zulässig sind sowohl eingeschossige bungalowartige Wohnhäuser, klassische Siedlungshäuser mit steilem, ausgebautem Dach oder auch zweigeschossige Häuser mit flachem Dach, die der Formensprache des Typus ‚Stadthaus‘ entsprechen.“

Das Gebiet mit rund 600 Quadratmeter großen Grundstücken solle mit einer kleinen Stichstraße inklusive Wendehammer erschlossen werden, so Millahn: „Diese Straße wird etwa 5,50 Meter breit sein, damit sich etwa ein Müll-Fahrzeug und ein Pkw noch begegnen können.“

Im nächsten Schritt wird der Bebauungsplan nun öffentlich ausgelegt.

Von Lennart Plottke