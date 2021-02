Heiligenhagen

„Wegen Corona sind der Tod und die eigene Vergänglichkeit präsenter geworden.“ Diese Worte stammen von Cathleen Lawrenz. Sie ist zertifizierte Familientrauerbegleiterin. Viele Menschen fühlen sich in ihrer Trauer um den Tod eines geliebten Menschen allein gelassen. Sie verzweifeln. Doch auch in einer so unnahbaren, durch Covid-19 geprägten Zeit ist es möglich, sich professionelle Hilfe zu holen.

Gemeinsam Lösungen finden

Cathleen Lawrenz besitzt viel Einfühlungsvermögen und auch das professionelle Wissen. Sie ist ausgebildeter Coach und begleitet Kinder, Jugendliche sowie Familien ein Stück auf ihrem Lebensweg und findet gemeinsam mit ihnen Lösungen, die zu ihnen passen. Ihre Praxis befindet sich im Satower Ortsteil Heiligenhagen.

„Ich möchte Menschen aus der Schockstarre herausholen“, sagt die 40-Jährige. „Und begleite Familien oder auch einzelne Personen, wenn sie sich von einem geliebten Menschen verabschieden müssen – viele glauben, dass es nur Trauergruppen gibt und deshalb jetzt in Coronazeiten keine Unterstützung angeboten wird. Aber ich biete auch Einzelbegleitungen an.“ Cathleen Lawrenz darf sich auch jetzt mit einer Familie treffen, einem Hausstand. Das ist erlaubt. „Zusätzlich biete ich momentan Beratung am Telefon oder via Videotelefonie.“

Mitglied im Trauernetz Rostock und Umland e.V.

Darüber hinaus gibt es das Trauernetzwerk, in dem auch Cathleen Lawrenz Mitglied ist. Im Verein Trauernetz Rostock und Umland e. V. engagieren sich viele Menschen mit unterschiedlichen Hilfsangeboten. „Ich hole die Menschen da ab, wo sie Hilfe brauchen. Manchmal ist es direkt nach einer Beerdigung, manchmal auch erst viele Jahre später, weil sie den Tod der geliebten Person noch nicht verarbeitet haben“, sagt sie. Cathleen Lawrenz schreibt als freie Trauerrednerin auf Wunsch auch Abschiedsreden für eine Beerdigung: „In diesem Zusammenhang ergaben sich oft schon gute Gespräche.“

Es ist wichtig über Gefühle zu sprechen

„Die Geschichten hinter den Corona-Toten, die im Krankenhaus oder Pflegeheim allein verstarben – da bekomme ich Gänsehaut, weil ihre Angehörigen sich nicht verabschieden durften“, sagt sie. Das Begreifen des Todes finde nicht statt oder nur erschwert: „Der Mensch versteht und begreift über das Sehen und Fühlen – es fehlt ein wichtiger Schritt im Trauerprozess.“ Deshalb sei es so wichtig, über die Gefühle und das Erlebte zu sprechen – und darum gehe es letztlich in der Begleitung.

Vor allem die Kinder und Jugendlichen liegen der zweifachen Mutter am Herzen: „Gerade sie sind jetzt besonders gefordert, und wenn dann noch ein Trauerfall in der Familie eintritt, braucht es eine altersgerechte Begleitung.“ Normalerweise werden Kinder und Jugendliche wenig oder kaum als trauernd wahrgenommen. „Kinder trauern ihrem Alter entsprechend und anders als Erwachsene – ich helfe dabei, dies zu verstehen und erkläre den Tod entsprechend“, sagt Lawrenz.

Kinder brauchen Erklärungen

„Kinder brauchen ehrliche Antworten auf ihre Fragen: Wie passt ein Mensch in eine Urne? Knabbern Würmer den Sarg an? Oder darf ich weinen, wenn ich traurig bin?“ In einem „Trostkoffer“, den sie dabei hat, kann sie anhand von Anschauungsmaterial Antworten geben und bildlich erläutern.

Im Trostkoffer befinden sich Dinge, die Kindern und Jugendlichen helfen, Antworten auf Sterben und Tod zu finden. Quelle: Privat

„Trauerprozesse sind Überlebensprozesse – kaum einer weiß, wie es nach dem Tod eines geliebten Menschen weitergehen soll“, betont Cathleen Lawrenz. „Und letztlich führt der Prozess von einem Leben mit dem Menschen, der gestorben ist, hin zu einem aushaltbaren Leben ohne ihn. Jeder trauert anders, und jeder benötigt unterschiedliche Unterstützung dabei.“

Therapiehund hilft, ins Gespräch zu kommen

Ihr Therapiehund bildet eine Brücke, gerade auch zu Menschen, die in sich gekehrt sind, wenn manchmal einfach die Worte fehlen. „Über ihn komme ich schnell ins Gespräch und kann auch raus in die Natur gehen.“ Trauer in Bewegung nennt Cathleen Lawrenz das.

Momentan ist nicht alles möglich. „Ich suche mit den Trauernden nach Lösungen. So könnte die Abschiedsfeier auf Video aufgenommen oder live übertragen werden“, sagt die Begleiterin. „Ein positiver Nebeneffekt ist, dass dieses Thema nun viel mehr in den Familien besprochen wird, denn es ist so wichtig, dass die Gesellschaft wieder lernt, mit dem Thema Sterben und Tod umzugehen und darüber zu sprechen – dann sind auch weniger Menschen mit ihrer Trauer allein.“

Infos: www.cathleen-lawrenz.de

Von Sabine Hügelland