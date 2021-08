Heiligenhagen

Eigentlich wurde der Heiligenhäger Sportverein bereits 1970 gegründet – doch aufgrund der Corona-Einschränkungen im vergangenen Jahr feierten die 98 Mitgliedern erst jetzt sein 50-jähriges Bestehen. Die sieben Übungsgruppen von Frauensport über Zumba, Oldies bis Linedance – sonst jede für sich – waren nach Corona-Einschränkungen nun lebensfroh auch mit Familienangehörigen zusammengekommen.

Fest mit Surfsimulator und Kegelbahn

Gleichfalls wie sonst bestimmte Freude an spaßbetonter Körperkultur den Jubeltag. Auf der Festwiese am Gemeindezentrum waren Kegelbahn und Tischtennisplatte aufgebaut, an denen sich jedermann messen konnte. Bunt belebt war eine Strecke für Hula-Hoop-Hüftschwünge. Ein Surfsimulator und eine aufgeblasene Hüpfburg auf dem Platz begeisterte die Jüngsten. Beide Geräte hatte die Ostseesparkasse spendiert.

Tische und Bänke auf dem grünen Festareal luden zu entspannender Unterhaltung ein, die mit spritzigen Ideen mehrerer Teilnehmer befeuert worden waren. Bei schallender Schlagermusik aus „Uwes Musiktruhe“ doubelten einige Freizeitsportler lustig daher kommend bekannte Sänger und lösten damit Lachsalven aus. Dazu wurde mitgebrachter Kuchen nach alten Rezepten sowie Deftiges vom Grill zum Schmaus gereicht. Ein Bierwagen bot erfrischende Getränke an.

Postbotin drängte auf Erweiterung

Bürgermeister Matthias Drese (SPD) und Abordnungen aus den benachbarten Sportvereinen Satow und Reinshagen waren als Ehrengäste erschienen und würzten das Spektakel mit Überraschungsgeschenken. Die Gemeinde Satow spendierte einen Scheck. Heiligenhagens Sportvereins-Chef Bernd Mangelsdorf unterstrich mit Dankesworten die Treue seiner Mitglieder in der Interessengemeinschaft, die 1970 mit einer Sektion Fußball gegründet und auf Drängen der damaligen Postbotin Jutta Lange und ihrem Ehemann Horst zunächst mit einer Frauengymnastik-Gruppe erweitert und dann zum festen Bestandteil des Dorflebens wurde. Die neu unter Anleitung von Bauingenieur Uwe Harder entstandene Mehrzweckeinrichtung, als Gemeindezentrum benannt, begünstigte die Entwicklung. Er leitete den Verein zwei Jahrzehnte lang und hinterließ ein intaktes Sporttreiben.

Fast alle Kurse wieder gestartet

„Für uns kam Freude auf, als wir Anfang der 1990er-Jahre von Rostock nach Heiligenhagen zogen und durch den Sport schnell gute Kontakte zu den Einwohnern fanden,“ erzählten auf dem Jubiläumsfest Hans und Paula Schlutow. Das heute 84- und 90-jährige Ehepaar spricht gern über die feste Bindung zur aktiven Oldie-Gruppe im Verein. Über Freizeitmöglichkeiten freut sich auch Ilona Zellmer, wenn ihr schwer behinderter Ehemann zum Beispiel bei unterhaltsamen Gruppentreffen Abwechslung findet: „Meine Sportfreunde sind mir bei der Platzierung des Rollstuhls immer behilflich.“

Für sportliche Übungen ist das Gemeindezentrum mit einem lichtdurchfluteten Saal von Montag bis Freitag kostenlos offen. Während das Haus nach Lockerungen der Corona-Bestimmungen für Ertüchtigung der Erwachsenen wieder zugänglich ist, müssen die Eltern von Säuglingen für ihre Spielprogramme noch Geduld aufbringen. Übungsleiterin Jana Foitzick meinte: „Wir alle stehen spurtbereit in den Startlöchern.“

Von Dietrich Grunzig