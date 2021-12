Bad Doberan

Es ist nur ein kleiner Moment, der an diesem Samstagmorgen in Bad Doberan vieles verändert. Vergessen sind graue Dezember-Tristesse und schwere Gedanken – zumindest für eine kurze Zeit. „Schuld“ daran ist er: In einer schicken Kutsche fährt der Weihnachtsmann durch die Mollistraße, mit weißem Rauschbart und roter Robe, winkt freundlich und zaubert so bei vielen Schaulustigen die Sorgen einfach weg.

„Was wäre in der Stadt nur los, wenn auch alle 23 Vereine mitmachen dürften, die sich für diesen Tag angemeldet hatten.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Angekommen auf dem Kleinen Kamp, wird Gerd Laqua, der seit nunmehr 34 Jahren in das Weihnachtskostüm schlüpft, gleich von einer Schar begeisterter Kinder (und Eltern) umringt. „Morgen ist der zweite Advent“, sagt Laqua. „In knapp drei Wochen ist Heiligabend – dass wir jetzt die Weihnachtszeit feiern, kann selbst die böse 19 nicht verhindern.“

Für den Bürgermeister gibt’s die Rute

Eine kurze Anspielung auf das Coronavirus Covid-19 – dann geht es wieder um die wirklich wichtigen Dinge: Etwa ein paar kurze Klapse auf den Hintern von Bürgermeister Jochen Arenz – denn der hatte kurz zuvor gestanden, im vergangenen Jahr nicht immer ganz artig gewesen zu sein.

Im Mittelpunkt aber stehen die Kinder und Familien, die es gar nicht erwarten können, ein Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann zu machen. Viele Mädchen und Jungen übergeben auch schnell noch ihre Wunschzettel – und sorgen bei Eltern und Großeltern für so manche Träne der Rührung.

„Ich finde es so toll, dass die Stadt diese Aktion auch in diesem Jahr wieder möglich gemacht hat“, sagt Claudia Nehmert, die sich mit Söhnchen Johannes vom Ostseewohnpark auf den Weg zum Alexandrinenplatz gemacht hat. „Vieles wurde überall abgesagt – das ist vor allem für die Kinder eine kleine Freude.“ Diese Freude verbreitet der Weihnachtsmann an diesem Tag noch viele weitere Stunden – und macht sich mit seiner Kutsche noch schnell zu einer Ehrenrunde über den Kamp auf.

Auf dem Kamp ist auch das Doberaner Filmteam „Mr. Movie“ unterwegs. Die Hobbyfilmer produzieren hier ein kleines Weihnachtsspecial. „Wir drehen heute in der ganzen Stadt“, sagt Regisseur Justin Metelmann. „Unter anderem noch am Café Zikke und in verschiedenen Geschäften – und der Molli wurde auch spontan in die Story eingebunden.“

Die Geschichte ist schnell erzählt: Drei Weihnachtselfen kommen vom Nordpol in die Münsterstadt, um hier den Menschen mit kleinen Präsenten eine Freude zu machen und ein wenig Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

Filmreife Szenen im Alexandrinenhof

Im Alexandrinenhof schmücken die Elfen gerade den Weihnachtsbaum – und tanzen vergnügt zu weihnachtlicher Musik. „Szenen im Kasten“, ruft Metelmann – und weiter geht’s zur nächsten Station, der Maschen-WerkStatt an der Severinstraße: „Untermalt wird unsere Geschichte mit Musik einer Freundin – der Film wird voraussichtlich ab 18. Dezember auf Youtube zu sehen sein.“

An der Klostervogtei wärmt sich der Weihnachtsmann derweil am Lagerfeuer – zwischen Stockbrot und Punsch gibt es für die Jüngsten auch hier die Möglichkeit für ein unvergessliches Foto.

„Was wäre in der Stadt nur los, wenn auch alle 23 Vereine mitmachen dürften, die sich für diesen Tag angemeldet hatten“, meint Bürgermeister Jochen Arenz und lässt seinen Blick wenig später über die Mollistraße schweifen – in der wie jeden Tag im Advent aus vielen Lautsprechern weihnachtliche Musik erklingt. „Leider dürfen wir in diesem Jahr keine externen Stände aufbauen – das ist schon sehr schade.“ Auch das Doberaner Blasorchester musste seinen Auftritt aufgrund verschärfter Corona-Auflagen kurzfristig absagen.

Etwas wehmütig denke er an den Weihnachtsmarkt vor zwei Jahren zurück, sagt auch Axel Scheibner aus Hohenfelde. „Da waren auf dem Marktplatz, in der Mollistraße und am Alexandrinenplatz Tausende Menschen unterwegs, haben gesungen, getanzt und gelacht – aus heutiger Sicht irgendwie unvorstellbar.“

Dennoch: „Ich bin glücklich, dass heute überhaupt etwas Weihnachtliches möglich war“, macht Jochen Arenz deutlich. „Und wenn man in die strahlenden Gesichter der Kinder guckt, hat es sich auf jeden Fall gelohnt.“

Von Lennart Plottke