„Heiliger Bim-Bam“: So schafft Bad Doberan Weihnachts-Flair

Bad Doberan

Auch wenn der geplante Weihnachtsmarkt vom 3. bis 5. Dezember in Bad Doberan erneut coronabedingt ausfallen muss: Ihre Vorweihnachtsstimmung wollen sich die Münsterstädter nicht gänzlich vermiesen lassen. „Unser Weihnachtsshopping ‚Heiliger Bim-Bam‘ in der Mollistraße soll am 4. Dezember stattfinden“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Allerdings ohne Stände und die 23 Vereine, die sich für diese Aktion eigentlich angemeldet hatten.“ Die zu erfüllenden Auflagen seien einfach zu hoch gewesen, erklärt Arenz: „Das können wir als Stadt gar nicht leisten.“

„Es wird ganz sicher schön und besinnlich werden – wir hauen alles rein, was möglich ist.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Dennoch soll es in zwei Wochen zwischen 10 und 18 Uhr ein buntes Treiben in der Innenstadt geben. „Der Weihnachtsmann startet um 9.45 Uhr mit seiner Kutsche am Rathaus und wird durch die Mollistraße zum Kleinen Kamp fahren“, so Arenz. „Dort ist dann Foto-Termin, und um 10.30 Uhr gibt das Doberaner Blasorchester ein kleines Eröffnungskonzert.“ Anschließend werde er mit dem Weihnachtsmann durch die Stadt schlendern, blickt Doberans Bürgermeister voraus: „Von 14 bis 15 Uhr sind wir in der Klostervogtei – dort gibt es in dieser Zeit eine Feuerschale mit Stockbrot.“

Veranstaltung mit Kultcharakter

An der Mollistraße hätten alle Geschäfte die Möglichkeit, ihre Waren kostenfrei auch zusätzlich im Freien zu präsentieren – ohne räumliche Beschränkungen, betont Jochen Arenz: „Glühwein, Stollen, Kekse – alles kann angeboten werden.“ Dabei könnten die Waren auch gegen eine Spende den Besitzer wechseln: „Ein Verkauf ist nicht möglich – aber so haben wir das ja immer gehandhabt.“ Auch die Gastronomen sollten mitmachen, wirbt Arenz für eine rege Beteiligung: „Sie können Glühwein, Essen und vieles andere verkaufen – am besten auch mit kleinen Ständen vor der Tür.“ Der „Heilige Bim-Bam“ sei schon jetzt Kult: „Die Veranstaltung war im vergangenen Jahr eine Woche vor dem Lockdown ein Riesenerfolg und hat auch der Seele gutgetan.“

Darüber hinaus soll es in den kommenden Wochen weitere Aktionen geben: „Unsere Händler haben alle schön dekorierte Schaufenster“, erklärt Jochen Arenz. „Das möchten wir würdigen und die Menschen mit einem Wettbewerb als zusätzliche Attraktion in die Stadt locken.“ Dabei könnten die Besucher das aus ihrer Sicht schönste Schaufenster auswählen und ihren Favoriten in einer Sammelbox in der Tourist-Information hinterlassen. Der Gewinner könnte dann in den sozialen Medien vermarktet werden und so weitere Menschen neugierig auf die Stadt machen, meint Arenz.

Stiefel-Aktion zum Nikolaus

Apropos Schaufenster: Bereits ab 27. November können in den Geschäften Stiefel für den Nikolaus abgegeben werden. „Diese Stiefel werden dann gefüllt und in die Schaufenster gestellt“, sagt Jochen Arenz. „Am 6. Dezember können sie von Kindern und Eltern wieder abgeholt werden – ich würde mich sehr freuen, wenn sich ganz viele Geschäfte, Apotheken und alle, die ein Schaufenster haben, an dieser Aktion beteiligen.“ Gerade jetzt freue er sich sehr auf die Weihnachtszeit, macht Doberans Bürgermeister deutlich: „Es wird ganz sicher schön und besinnlich werden – wir hauen alles rein, was möglich ist.“

Auf ihren Weihnachtsmarkt müssen die Bad Doberaner und Gäste übrigens nicht gänzlich verzichten: „Das holen wir hundertprozentig im Frühjahr nach“, verspricht Jochen Arenz. „Mit allen Händlern, ganz vielen Besuchern und allem Drum und Dran – und statt des Weihnachtsmanns kommt dann eben der Osterhase.“

Von Lennart Plottke