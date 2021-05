Heilwald Bad Doberan: Stadtvertreter entscheiden über das Projekt

Bad Doberan

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es in Klink an der Müritz jetzt einen Heilwald. Die Müritz Klinik hatte diesen 2020 beantragt, am Mittwoch wurde er eröffnet. Was in Bad Doberan seit 2013 gewünscht wird, wurde in Klink innerhalb von einem Jahr realisiert. Ob der Heilwald in der Münsterstadt hinter der Moorbadklinik kommt – das entscheiden jetzt die Stadtvertreter. Denn im Haushalt ist kein Geld dafür mehr drin. Drei Mal waren die Finanzmittel schon von Jahr zu Jahr übertragen worden. Das ist haushaltsrechtlich jetzt nicht mehr möglich.

Bürgermeister Jochen Arenz wirbt für den Grundsatzbeschluss. 285 000 Euro Eigenanteil muss die Stadt noch für den Heilwald aufbringen. 650 000 Euro kommen als Fördermittel vom Land. „Mit einer Entwicklung und Ausweisung eines Heilwaldes in Bad Doberan wäre auch das bisherige Fehlen eines Kurparkes im hochprädikatisierten Ort kompensiert“, schreibt Arenz in der Begründung der Beschlussvorlage, mit der sich der Finanzausschuss am 17. Mai als erstes befasst. Bisher seien dafür alternativ der Kamp sowie der Palais- und der Bachgarten genutzt worden. „Zudem wird darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein eines Heilwaldes weitreichende nationale und internationale Bedeutung besitzt und damit relevant ist für qualitativ hochwertige Angebote im Gesundheitstourismus.“

Planungen für Heilwald sind fertig

Der Heilwald ist bereits geplant. Das Projekt wurde auch schon mehrfach vorgestellt. Als Gründe für die Verzögerungen wurden zuletzt der Starkregen im Jahr 2019, bei dem die Brücken weggerissen wurden, der Wintereinbruch im Frühjahr 2018, als keine Fällarbeiten möglich waren, sowie die Marktlage genannt.

„Machen wir das jetzt nicht, haben wir höhere Kosten, weil wir die Wege im Wald sowieso machen müssen“, sagt Jochen Arenz. „Der Wald dort ist eine Oase, die nicht mehr begehbar ist.“ Die Brücken über den Bachlauf waren durch Unwetter nicht mehr nutzbar geworden und sind entfernt.

Seit Novellierung des Landeswaldgesetzes Mecklenburg-Vorpommern im Jahre 2011 besteht die Möglichkeit, Wälder rechtskräftig zu Erholungs-, Kur- und Heilwäldern zu erklären. Bei diesen Wäldern steht der Erholungs- und gesundheitsfördernde Wert im Vordergrund, hat Vorrang beispielsweise vor der holzwirtschaftlichen Nutzung, informiert das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern. Voraussetzung für die Ausweisung eines Heilwaldes sind therapeutische Angebote und die Gestaltung des Waldes für die Therapie bestimmter Indikationen wie Atemwegs­erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder neurologi­sche Erkrankungen.

Von Anja Levien