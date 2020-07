3 fertige Kur- und Heilwälder gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. 2017 wurde der erste Kur- und Heilwald im Seeheilbad Heringsdorf ausgewiesen. Aktuell wird hier der erste Kinder-Heilwald umgesetzt. In Graal-Müritz gibt es einen Kurwald, der sich in einen Aktivwald mit einem Trimm-Dich-Pfad seit 2016 und einen Entspannungswald seit 2018 aufteilt. In Plau am See wurde der Heilwald im November 2019 fertig.

In Planung sind Heilwälder in Bad Doberan, Klink und Ostseebad Ückeritz sowie Kurwälder im Ostseebad Göhren, Ostseebad Sellin, Krakow am See, Malchow, Putbus, Waren (Müritz) und Ostseebad Wustrow.