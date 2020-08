Bad Doberan

Über Mehrkosten für die Umsetzung eines Heilwaldes hinter der Moorbadklinik sollen die Stadtvertreter von Bad Doberan demnächst entscheiden. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wurde das Projekt jüngst noch mal vorgestellt. Die Umsetzung soll mit dem Brückenbau in diesem Jahr endlich gestartet werden.

Die Kosten sind von 385 000 Euro auf 934 000 Euro gestiegen, informierte Bauamtsleiter Norbert Sass im Ausschuss. Die Förderung vom Land sei erhöht worden und liege jetzt bei 663 000 Euro. „Wir haben viel geleistet, viel geplant und erhebliche Mittel eingesetzt“, sagt Sass. „Das Projekt dreht niemand mehr rückwärts, sonst stehen wir vor der Landesregierung auch komisch dar.“ Hintergrund: Der Heilwald in Bad Doberan ist eines von fünf Pilotprojekten im Land. Träger ist der Bäderverband MV.

Anzeige

Kosten im Blick behalten

Doch einige Skepsis gab es im Bauausschuss und bei den anwesenden Stadtvertretern. „Meine Befürchtung ist, dass wir eine Million Euro investieren und die Sachen in wenigen Jahren in einem Zustand sind, wie sie jetzt auch sind“, sagt Marcus Fourmont (JA!). „Ich könnte mir vorstellen, zuzustimmen, wenn Mittel nicht überschritten werden.“ Durch Corona hätte die Stadt eine angespannte Haushaltslage. „Fördermittel sind schön und gut, aber die Eigenmittel nehmen eine enorme Höhe an“, sagte Stefan Grammann (JUS). Der Heilwald stehe in Konkurrenz mit anderen Maßnahmen, beispielsweise für den Verkehr.

Weitere OZ+ Artikel

270 000 Euro muss die Stadt für das Projekt zugeben. Zwar sei etwas Geld im Haushalt eingestellt, das jetzt für den Brückenbau genommen werden soll, so Norbert Sass, doch erst müssen die Stadtvertreter den Mehrkosten zustimmen.

Brücken durch Starkregen weggerissen

Die Brücken im Wald waren durch Starkregen im Jahr 2019 weggerissen worden. Daher musste hier neu geplant werden. Nicht nur das habe zu Verzögerungen geführt, sondern auch der Wintereinbruch im Frühjahr 2018, so dass keine Fällarbeiten möglich waren, sowie die Marktlage. „Es gab kaum Firmen, die die Arbeiten durchführen könnten“, informiert Henriette Runge von Planungsbüro Planakzent im Ausschuss.

Im 38 Hektar großen Waldgebiet Quellholz-Eikhäge werden die Wege ausgebaut – manche bleiben naturbelassen, andere werden barrierefrei hergestellt. Zudem sind drei Brückenbauwerke geplant, drei Eingänge in den Heilwald, Sitzmöglichkeiten und Informationstafeln. Im Heilwald sollen sechs Waldstationen entstehen, darunter ein Gang- und Bewegungsparcours mit unterschiedlichen Belägen, Höhen und Hindernissen oder eine Kneippinsel, für die der Bach mitgenutzt werden soll.

Bau von Toiletten nicht möglich

Der Bau einer WC-Anlage sei laut Runge geprüft worden, aber kein Standort wurde gefunden. Die Toiletten in der Moorbadklinik dürften nicht genutzt werden. „Das ist schade. In Heringsdorf und Graal-Müritz gibt es dort Möglichkeiten.“

Das sorgte für Kritik. „Ich finde es unmöglich, dass die Moorbadklinik sich da raushält“, sagt Fourmont. Diese beteiligt sich finanziell nicht an dem Projekt, entwickelt dieses aber mit, da Patienten den Heilwald nutzen werden. Dafür wurden jetzt auch zwei Waldtherapeuten ausgebildet.

Lesen Sie auch: Den Waldtherapeuten in Bad Doberan fehlt der Heilwald

Von Anja Levien