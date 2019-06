Neubukow

Die Tiefbauer am Alten Spriehusener Landweg von Neubukow hörten ihn an diesem Mittwoch zur Mittagspause nur über ihrem Bauwagen brummen: Ein einmotoriges Kleinflugzeug mit langem Werbebanner. „Willst Du mich heiraten?“ wurde darauf jemand gefragt, liebevoll mit Herzchen garniert. „Der kommt bestimmt von Zweedorf“, mutmaßte einer der TEK-Erschließungsexperten.

Höchstwahrscheinlich nicht, denn dort wachte nur ein großer weißer Hund am „Tower“, wie sich später herausstellte. Beim Rostocker Fliegerclub am Flugplatz Purkshof hatte man das Teil zwar auch am Himmel gesehen, kannte aber nicht seinen Start-Ort. „Bestimmt Laage?“, hieß es dann.

Die Pressesprecherin von Meck-Pomms bedeutsamsten Start- und Landeplatz fand die Antragsaktion „schon etwas Besonderes“, hatte sie aber nicht vorbeifliegen gesehen und empfahl nur, mal die Ostseeflug Air Services GmbH zu kontaktieren. Doch die waren es auch nicht.

Dafür bestätigte ein „Hamburger Jung“ von der Aerial Sign Luftwerbung, die bereits 30 Jahre in diesem Geschäft ist, dass er durchaus solche Heiratsanträge (selbst mit roten Herzchen) anbietet: „Wir fliegen natürlich auch über Mecklenburg-Vorpommern, aber heute waren wir es nicht. Der kann aber überall hergekommen sein, denn es gibt ja mehrere Anbieter.“

Trotzdem ist es ja interessant, was so ein besonderer Flug wohl kosten wird: „Für Hamburg nehmen wir 800 Euro, da ist der Text (inklusive Namen) bis 40 Zeichen enthalten und ein, zwei rote Herzen – für einen Anflug Rostock kämen noch mal 300 Euro dazu.“

Noch interessanter wäre es allerdings, zu erfahren, ob die oder der Angehimmelte – wie passend! – nun mit Ja geantwortet hat oder nicht? Hat darauf jemand eine Antwort?

Thomas Hoppe