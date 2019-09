Heizhaus in Kröpelin soll abgerissen werden

Kröpelin

Das Heizhaus an der Schulstraße in Kröpelin soll abgerissen werden. Das haben die Stadtvertreter nach Antrag der CDU-Fraktion auf ihrer vergangenen Sitzung beschlossen. „Es wird abgerissen und zurückgebaut. Wir als Verwaltung sollen die Kosten dafür ermitteln“, informiert Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos). Das Geld soll in den Haushalt 2020 eingestellt werden.

„Der gesamte Gebäudekomplex ist städtebaulich als unansehnlich und funktionslos einzustufen“, begründet die CDU-Fraktion. Das Gebäude erfülle keine Funktion mehr, liege aber an der Ortsdurchfahrt, würde von Reisenden und Touristen wahrgenommen. Die Fläche könne für städtebaulich notwendige gestalterische Maßnahmen genutzt werden. Die CDU schlägt beispielsweise eine Bushaltestelle für den Schülertransport vor.

Derzeit nutze die Band Iron Horses das Heizhaus als Probenraum, sagt Gutteck. Seit Jahren wurde jedoch nichts mehr an dem Haus gemacht. „Der Schornstein wird zunehmend zur Gefahr“, so der Bürgermeister. Daher hätten sich Stadt und Stadtvertretung für den Abbruch und die Neugestaltung der Fläche entschieden. Einen ersten Kostenvoranschlag, den der Bürgermeister Anfang des Jahres eingeholt hatte, habe bei 114 000 Euro gelegen.

Von Anja Levien