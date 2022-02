Bad Doberan

Das ist ein Novum: Die beiden großen Greifswalder Wohnungsunternehmen WVG und WGG fordern ihre Mieter in diesen Tagen per Brief dazu auf, freiwillig höhere Abschlagszahlungen für Heizkosten vorzunehmen, damit im nächsten Jahr bei den Betriebskostenabrechnungen nicht das böse Erwachen kommt. Hintergrund seien drastische Preissteigerungen bei der Fernwärme, die von den Greifswalder Stadtwerken erzeugt wird – denn das Erdgas unterliege an der Börse zurzeit einer massiven Preisexplosion.

„Der Markt ist in Bewegung“, erklärt auch Petra Mader, Vorstandsvorsitzende der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft (AWG) in Bad Doberan. „Unsere Wohnungen in der Münsterstadt sind zumindest von dieser Preissteigerung nicht betroffen – wir haben aber Liegenschaften in Kühlungsborn und Kröpelin, in denen die Mieter auch mit heftigen Mehrausgaben bei den Heizkosten konfrontiert sind.“

„Wenn die Kosten steigen, heizen die Leute weniger – dann bleibt aber die Feuchtigkeit in den Wohnungen und es kann sich Schimmel bilden.“ Petra Mader, Vorstandsvorsitzende AWG Bad Doberan Quelle: Plottke

„Die Einkaufspreise sind extrem gestiegen“, bestätigt Oliver Brünnich, Vorstandschef bei den Rostocker Stadtwerken. Während der ersten Phase der Corona-Pandemie 2020 waren die Preise noch in den Keller gerauscht, die Nachfrage brach weltweit ein. „Nun zieht die Konjunktur aber wieder an“, erklärt Brünnich. „Doch die Produzenten liefern nicht genug.“ Die Folge: Die Preise schießen hoch, haben sich ebenfalls fast verdreifacht. Hinzu komme die CO2 -Bepreisung: „Die steigt in Deutschland von bisher 25 Euro je Tonne auf 30 Euro – auch das macht das Gas teurer.“ Wer 15 000 Kilowattstunden pro Jahr bezieht – eine Durchschnittsfamilie zum Beispiel – muss künftig 48 Euro mehr im Monat zahlen. Macht fast 600 Euro pro Jahr – rund 30 Prozent mehr als bisher.

AWG will böse Überraschungen vermeiden

In einem Schreiben zu Jahresbeginn habe die AWG ihre Mieter darüber informiert, dass auch die Stadtwerke ihre Preise „in Größenordnungen“ erhöhen würden, sagt Petra Mader: „Aber anders als in Greifswald haben wir die Abschläge für die Nebenkostenvorauszahlung entsprechend selbst angepasst, damit nicht am Ende des Jahres bei möglichen Nachzahlungen eine böse Überraschung wartet.“

Ein negativer Nebeneffekt: „Wenn die Kosten steigen, heizen die Leute weniger“, macht die AWG-Chefin deutlich. „Dann bleibt aber die Feuchtigkeit in den Wohnungen und es kann sich Schimmel bilden – das Thema treibt uns seit jeher um.“ Deshalb könne sie immer wieder nur gebetmühlenartig wiederholen: „Mehr heizen, mehr lüften – dann bleiben die Wände trocken.“

Mieter bei der Doberaner Wohnungsbau- und Investitions GmbH (Wig) müssen sich zumindest aktuell noch nicht auf Preiserhöhungen einstellen. „Die Verträge laufen noch bis Ende dieses Jahres“, erklärt Geschäftsführer Michael Schalau. „Wir haben aber trotzdem mit unserem Anbieter Kontakt aufgenommen – denn perspektivisch wird es auch für uns teurer.“

Neben dem eklatant gestiegenen Gaspreis gebe es auch mit Blick auf die Fernwärme Bewegungen, sagt AWG-Chefin Petra Mader: „Während es in Bad Doberan noch längerfristige Verträge gibt, wurden die Papiere für Kühlungsborn durch die Stadtwerke Rostock gekündigt – hier hat sich offenbar die Konstellation zwischen Grundpreis und Arbeitspreis verändert.“ Aktuell würden sich daraus aber für die Mieter noch „keine dramatischen Konsequenzen“ ergeben, sagt Mader: „Deshalb sind wir hier erstmal noch nicht aktiv geworden.“

Wig sucht für Mieter nach Kompromissen

Auch die Wig habe mit den Rostocker Stadtwerken erste Gespräche geführt, sagt Geschäftsführer Michael Schalau: „Die Verträge laufen zwar noch – aber es wird hier punktuell Erhöhungen geben.“ Insgesamt sei man mit allen Versorgern in Kontakt, um für die Mieter möglichst gute Kompromisse hinzubekommen, macht der Wig-Chef deutlich.

Denn auch bei den Strompreisen gebe es eine Erhöhung, erklärt Petra Mader: „Bei uns sind davon die Hausflure betroffen – das wirkt sich aber für uns als AWG nicht so spürbar aus, weil wir viele Treppenhäuser schon großflächig saniert und hier auf LED-Beleuchtung umgestellt haben.“

Übrigens: Um die explodierenden Preise für Heizöl und Gas zumindest etwas abzufedern, sollen rund 2,1 Millionen Haushalte mit geringem Einkommen sowie viele Studenten und Auszubildende nach dem Willen der Bundesregierung im Sommer einen einmaligen Zuschuss zu den Heizkosten bekommen. Unterstützung soll es für Wohngeldbezieher, für Studenten mit Bafög, Bezieher von Aufstiegs-Bafög und Berufsausbildungsbeihilfe geben.

Von Lennart Plottke