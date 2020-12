Satow

Autofahrer müssen sich jetzt in Satow auf geänderte Verkehrsführungen einstellen. Ab Mittwoch soll der Heller Weg zwischen den Straßen Am Mühlenbach und Am Teich nur noch in eine Richtung befahrbar sein. „Es wird in diesem Bereich eine Einbahnstraße Richtung Rostock eingerichtet“, erklärt Bürgermeister Matthias Drese ( SPD).

„Denn es gibt hier einige enge Stellen, an denen es mit zwei Autos schon gefährlich werden kann – gerade auch deshalb, weil einige Leute regelmäßig mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs sind.“

Anzeige

„Es gibt hier einige enge Stellen, an denen es mit zwei Autos schon gefährlich werden kann – gerade auch deshalb, weil einige Leute regelmäßig mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs sind.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Zwischen Rathaus und Am Mühlbach sei der Heller Weg nach wie vor in beiden Richtungen befahrbar: „Damit die Arztpraxen weiterhin auf möglichst kurzem Weg erreichbar sind.“ Autofahrer, die aus Rostock nach Satow kommen, können in diesem Zusammenhang nicht mehr direkt in die Straße Am Teich einfahren. „Hier wird die Verkehrsführung umgekehrt“, sagt Drese. „Um zu seinem Grundstück oder zum Teich zu gelangen, muss man vorher von der Fritz-Reuter-Straße in den Heller Weg einbiegen.“

Erst Ende September dieses Jahres wurde der Heller Weg saniert – denn an einigen Stellen rutschte die Straße schon zur Seite weg. Daneben bekam die Fahrbahn auch Barrieren zur Geschwindigkeitsreduzierung.

Von Lennart Plottke