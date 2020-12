Hepatitis-A-Ausbruch in Dummerstorfer Grundschule

Dummerstorf

In der Grundschule in Dummerstorf sind Schüler dreier Klassenstufen an Hepatitis-A erkrankt. Das teilt der Landkreis am Montagnachmittag mit. Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens führt das Gesundheitsamt der Landkreises ab 8. Dezember sogenannte Riegelungsimpfungen durch. Die Impfung gilt für alle Schüler, die bisher noch nicht geimpft wurden. Sie sind kostenlos und freiwillig.

Die Eltern werden zu den konkreten Impfzeiten über die Schule informiert. Kinder sollten aufgrund der Corona-Lage nur durch ein Elternteil begleitet werden, heißt es weiter. Dabei sollten die Impfausweise nicht vergessen werden.

Am Dienstag und Mittwoch werden die Kinder in der Außenstelle des Gesundheitsamtes des Landkreises Rostock, Dammchaussee 30a in Bad Doberan geimpft.

Betretungsverbot für Gemeinschaftseinrichtungen

Ab dem 8. Dezember gilt zudem für alle Schüler, Lehrer und für weiteres Personal der Grundschule Dummerstorf sowie des angeschlossenen Hortes ein Betretungsverbot für alle Gemeinschaftseinrichtungen. Die Dauer dieses Verbotes wird bei ungeimpften Personen 30 Tage betragen, bei den geimpften Personen 14 Tage nach Impfung.

Vom Betretungsverbot nicht betroffen sind Personen, bei denen der Impfschutz (2x Hepatitis-A-Impfung oder 3x Impfung mit Twinrix) nachweisbar ist oder, die innerhalb des vergangenen halben Jahres eine Hepatitis-A-Impfung bekommen haben.

Eine Allgemeinverfügung zum Betretungsverbot wird vom Landkreis Rostock veröffentlicht und auf der Internetseite sowie auf der Homepage der Grundschule zur Verfügung gestellt.

Von OZ