Wismar/Rerik/Rostock/Kalkhorst

Die Sportstudios sind zu. Was nun? Auch entspannte, lange Spaziergänge sind laut Forschern gut für Körper und Geist und verbrauchen jede Menge Kalorien. Deshalb stellen wir vier Wanderrouten durch Mecklenburg vor, die attraktiv sind, um den Herbst zu Fuß zu erleben.

Von Rerik nach Meschendorf

Die erste, etwa acht Kilometer lange Tour beginnt im Ostseebad Rerik. Dort können Wanderer unten am Strand die Natur genießen oder oben auf der Steilküste. Gestartet wird an der Seebrücke. Sie ist 170 Meter lang und das markanteste Bauwerk des Ortes. Angler werfen dort gerne ihre Ruten aus.

Wer vor dem Fußmarsch noch ein wenig verweilen und aufs Meer hinausschauen möchte, kann die Sitzbänke in den kleinen Nischen nutzen. Von dort ist auch die langgezogene Steilküste zu sehen. Auf ihr befindet sich ein Wanderweg, der in nordöstlicher Richtung bis zum Ostseecamp Seeblick führt. Den langen Strand entlang führen mehrere Treppen zum oberen Uferweg. Der ist von Bäumen und Sträuchern umgeben. Da die ihr Laub verlieren, geben sie viele Blicke aufs Meer frei und auf den Strand mit großen Findlingen.

Im Ostseecamp Seeblick geht es rechts ab. Von dort sind es noch 500 Meter bis zu einer Straße. Sie führt rechts nach Rerik und links nach Meschendorf. Letztere ist der Weg zu zwei megalithischen Bauwerken. Auf Höhe des nächsten, rechts an der Straße liegenden Gehöftes befindet sich hinter dem Gehöft auf dem Feld ein Großsteingrab und ganz in der Nähe noch ein Hünenbett. Großsteingräber gehören zu den ältesten Bauwerken in Deutschland, die von Menschenhand geschaffen wurden.

Zurück geht es die Straße nach Rerik entlang – ins Ortszentrum, an der Kirche vorbei. Sie hat einen quadratischen Turm, einen achtseitigen Helm namens „Bischofsmütze“ und ist barock gestaltet. Von dort ist es nicht mehr weit bis zur Seebrücke und dem Schmiedeberg. Der ist ein idealer Aussichtspunkt über den Strand und das Ostseebad. Er ist ein Überbleibsel eines alten slawischen Burgwalls aus dem 8. Jahrhundert und neben Kap Arkona der einzige bekannte an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. Wer den Berg erklommen hat, kann den Ausblick in einem kleinen Pavillon genießen.

Inseltour zu drei Orten

Eine Inseltour ist auf Poel möglich. Sie ist mit einer Fläche von 34,3 Kilometern die siebtgrößte deutsche Insel. In Kirchdorf können die Wanderer ihr Auto abstellen. Es gibt Parkplätze in der Nähe des Hafens. Von hier geht es zu den Orten Timmendorf und Am Schwarzen Busch und anschließend wieder zurück. 13 Kilometer sind es insgesamt.

Kirchdorf ist der größte Ort der Insel. Vom Hafen aus fällt der Blick direkt auf die Dorfkirche. Sie ist ein romanisch-gotischer Backsteinbau aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Spaziergänger können den Wegweisern folgen – Richtung Timmendorf. Es geht über einen Betonweg, an landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen entlang.

Nach ungefähr 3,5 Kilometern ist der kleine Badeort erreicht. Der alte Leuchtturm, erbaut 1871, weist die Richtung zum Hafen und Strand. Letzterer ist mit einer Länge von 700 Metern im Sommer ein beliebtes Badeparadies und macht mit Wasserski, Kiten und Surfen Timmendorf zu einem der lebendigsten Orte der Insel. Im Herbst ist es ruhiger.

Das WC-Häuschen am Zugang zum Strand ist nicht zu übersehen. Es zeigt eine Frau im XXL-Format, die im Sand liegt und ein Buch liest. Am Strand geht es rechts entlang und nach etwa anderthalb Kilometern auf einem Wanderweg durch den Klimaschutzwald. Wenn man ihm folgt, ist nach etwa zehn Kilometern ein weiteres Etappenziel geschafft: Man kommt in den Ort „Am Schwarzen Busch“. Dort ist das Baden auf der Insel Poel „erfunden“ worden. Die ersten Kurgäste haben in den 1920er Jahren den offiziell nur 1,3 Kilometer von Kirchdorf entfernten Strand für sich entdeckt. In dieser Zeit sind die inzwischen liebevoll restaurierten Gebäude des Kurhauses direkt am Strand entstanden.

Ein Wegweiser zeigt an, wie es weiter nach Kirchdorf geht. Auf dem Fußmarsch dorthin liegt die Gedenkstätte Cap Arcona. Das gleichnamige Schiff ist kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs durch britische Flugzeuge versenkt worden, wobei die meisten der an Bord befindlichen etwa 4600 KZ-Häftlinge ums Leben kamen. Viele Opfer des Unter­gangs sind an die Küste der Insel Poel gespült worden, ihrer wird dort gedacht.

Von der Gedenkstätte sind es dann nur noch etwa zwei Kilometer und nicht 1,3 Kilometer bis zum Kirchdorfer Hafen.

Tiere im Lenorenwald

Der mehrere Quadratkilometer große Lenorenwald zwischen Klütz und Kalkhorst ist ein wahres Paradies für Natur- und Wanderfreunde. Dort wachsen mächtige Buchen, Eichen und Ahornbäume. Wer Glück hat, kann Tiere wie Damwild, Hasen und Füchse, aber auch Frösche und Unken beobachten. In der Nähe von Kalkhorst gibt es sogar stattliche Mammutbäume.

Eine lange, etwa 13 Kilometer lange Wanderung lohnt sich: Der Lenorenwald ist das letzte verbliebene und mit Abstand größte geschlossene Waldgebiet des Klützer Winkels, weil er sich mit seinen überwiegend moorigen und feuchten Standorten nicht für die Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzfläche eignete.

Mehrere Wanderwege führen durch den Wald. Eine Tour beginnt auf der sieben Meter hohen Aussichtsplattform Hoher Schönberg. Sie bietet eine atemberaubenden Rundumsicht von der Lübecker Bucht, über die Ostseeküste in Schleswig-Holstein und ins Hinterland des Klützer Winkels.

Von dort geht es südlich über Forstwege und schmale Pfade in den Lenorenwald hinein. Nach etwa zwei Kilometern stehen Kuriositäten – zwei Mammutbäume mitten in Mecklenburg. Schmalen Wegen folgend erreicht die Tour nach etwa drei Kilometern die Überreste einer alten Wallanlage. von dort geht es weiter in den Südwesten des Waldes. Der ist hier besonders wild und ursprünglich. Nach links abbiegen und etwa sieben Kilometer weiterwandern – am Ende befindet sich der idyllisch gelegene Leonorenhof. Von dort aus geht es quer durch kleine, offene Flächen wieder in den Wald hinein. Nach weiteren 2,5 Kilometern bietet ein kleiner Rastplatz den idealen Ort für eine Pause. Erfrischt kann es dann weitergehen, um die letzten vier Kilometer der Tour zu bezwingen – zurück zur Aussichtsplattform.

Von Hohe Düne zum Heiligen See

Mit der Fähre geht es von Warnemünde nach Hohe Düne und weiter am Strand entlang – vorbei an Markgrafenheide und dem Camping- und Ferienpark bis zur Steilküste am „Rosenort“. Ganz in Ostseenähe erstreckt sich hier das Naturschutzgebiet „Heiliger See“ mit Wald, intensiv genutzten Moorwiesen, dem sogenannten Hütelmoor und den Salzwiesen. Von der Düne haben Wanderer einen tollen Blick auf die Ostsee und die Naturschönheit des „Heiligen Sees“.

Viele Sagen ranken sich um dieses Gewässer. Eine Göttin, ein großer Fisch und Geister sollen hier zu Hause gewesen sein. Man erzählt von einem bösen Geist, der Wanderer in die Tiefe zog. Mit Weihrauch und Weihwasser wollte eine Prozession aus dem nahegelegenen Kloster Ribnitz diesen Spuk beenden.

Einen halben Tag beschworen die Mönche den unliebsamen Seebewohner, das Gewässer zu verlassen, bis plötzlich ein dichter Nebel aus dem Wasser schoss und davonflog. Vom „Heiligen See“ geht’s durch die Rosenort-Schneise zurück, bis rechts der Blocksbrückenweg abbiegt. An der nächsten Kreuzung links führt der Weg weiter in Richtung Markgrafenheide. 300 Jahre alte Eichen säumen die Allee am Moorgraben, die direkt am „Forsthaus“ in Markgrafenheide endet. Von dort kann man mit dem Bus die Rückfahrt nach Warnemünde antreten oder die ungefähr 15 Kilometer zurückwandern, wenn die Füße noch mitmachen.

Von Kerstin Schröder