Herrentag: Ausflugstipps für die Region Bad Doberan

Wittenbeck/ Parkentin

Ob mit Fahrrad oder Bollerwagen – die „Nasse Ecke“ von Roland Kern in Wittenbeck ist am Herrentag Ziel vieler Männer. Das soll sich auch zu Corona-Zeiten nicht ändern. Praktisch am Radweg gelegen, kann hier ein Zwischenstopp eingelegt werden. Das Restaurant und der hintere Biergarten werden geöffnet sein, informiert Roland Kern. „Wir bieten Grillhaxe, Spareribs, Bratwurst und Bierchen vom Fass an“, sagt Kern.

„Auf die Sicherheitsmaßnahmen muss natürlich geachtet werden.“ So dürfen nur vier Mann aus maximal zwei Hausständen an einem Tisch zusammensitzen. Kern weist darauf hin, dass jeder eigenverantwortlich handeln sollte. Er könne natürlich nicht kontrollieren, wer verwandt sei und wer nicht. Eine Voranmeldung sei nicht notwendig. „Wenn die Kapazitäten erschöpft sind, dann kommt keiner mehr rein.“ Aufgrund der Regelungen würden aber Kontaktdaten eines jeden notiert.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Kutscher in Parkentin bittet um Reservierung

In Parkentin lädt die Gastwirtschaft „Zum Kutscher“ ab 10 Uhr zur Herrentagsparty ein. Der Hofbiergarten, das Festzelt und die Festwiesen an der Rostocker Straße 19 bieten ausreichend Platz, um trotz der gesetzlichen Vorgaben Spaß zu haben, teilt das Unternehmen mit. Angeboten würden Haxen mit Sauerkraut und Erbsenpüree, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen.

Aufgrund der Corona-Regelungen wird um Reservierung gebeten. Per Mail an info@zumkutscher.de oder telefonisch unter 038203/12420. Name, Uhrzeit, Anschrift sowie Telefonnummer der Hauptperson müssen angegeben werden.

Ausflug ins Quellental

Die Gaststätte Quellental in der Gemeinde Hohenfelde ist nicht nur an Herrentag beliebtes Ausflugsziel. Am Donnerstag sind Restaurant und Biergarten ab 10 Uhr geöffnet. Maximal sechs Menschen dürfen an einem Tisch sitzen, teilt Simone Schlief, die zusammen mit Mann Mark Schlief die Ausflugsgaststätte führt, mit. Auf den DJ und die Grillstrecke wird aufgrund der Corona-Regelungen in diesem Jahr jedoch verzichtet. „Wir können nicht sicherstellen, dass beim Anstehen der Abstand gewahrt bleibt“, so Simone Schlief.

Lesen Sie auch

Von Anja Levien