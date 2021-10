Bad Doberan

Auf jeden Fall ganz viele Süßigkeiten essen – das haben sich Rebekka (5) und Lilly (6) an diesem Wochenende vorgenommen. Von Tür zu Tür gehen, „Süßes sonst gibt’s Saures“ sagen – dann plumpst ein Bonbon in die Tüte. Die beiden wissen schon ganz genau, wie es abläuft.

Schon im vergangenen Jahr sind die beiden mit ihren Familien um die Häuser gezogen, um Halloween zu feiern, erzählen sie aufgeregt. Verkleiden gehört natürlich auch dazu: Als Hexe, Zauberin oder Geist. Die Knirpse der Kindergartengruppe „Strandschnecken“ der Awo-Kita „Uns Windroos“ haben sich am Donnerstag schon mal eingestimmt und feierten ein Gespensterfest.

Gespensterparty in der Kita

Seit einigen Jahren gibt es auch in Deutschland einen Hype um das Fest des Gruselns: Kinder ziehen verkleidet von Tür zu Tür, mit Fratzen verzierte Kürbisse stehen im Supermarkt und vor einigen Haustüren, Mottopartys sind an diesem Tag wieder in Mode. Auch im Sharks-Club in Bad Doberan gibt es am Samstag eine Halloween-Party, die Veranstalter kündigen „atemberaubende Deko“ an, wer verkleidet kommt, genießt freien Eintritt.

Kinder und Familien könnten das Fest im Kletter- und Erlebniswald Schwaan besuchen: Nach einer Nachtwanderung wird das gruseligste Kostüm gekürt.

Das steckt hinter Halloween Am 31. Oktober findet Halloween statt – ein Brauch, der seinen Ursprung in Irland hat. Beim Keltenfest „Samhain“ feierten die Einwohner den Beginn der kalten Jahreszeit und den Start des neuen Kalenderjahres. In dem Glauben, dass sich an diesem Tag die Toten auf die Suche nach Lebenden machen, die im nächsten Jahr sterben sollten, verkleideten sich die Feiernden selbst mit gruseligen Kostümen. Sie spukten so zur Abschreckung durch die Straßen, entzündeten Feuer, um böse Geister fernzuhalten. Vor den Häusern standen kleine Gaben, die die Geister besänftigen und von Untaten abhalten sollten. Ein Party-Event wurde Halloween erst nach der Einwanderung irischer Einwohner in die USA, die den Brauch mitbrachten.

Angst vor Geistern haben die Kinder Rebekka und Lilly aus der „Strandschnecken“-Gruppe nicht, versichern sie. „Geister können uns nichts anhaben!“ Und auch Max (4) zeigt sich ganz cool. Schließlich will er später auch Rockstar werden, dann braucht man sich nicht mehr fürchten. Bei der Gespensterparty in der Kita hat Max sich auch wie ein Rocker gekleidet.

Eine Vorgabe, dass es ein klassisches Halloween-Kostüm sein muss, gab es nicht, sagt Erzieherin Susanne Diedrich. „Die Kids können sich so verkleiden, wie sie möchten, und wenn sie nicht möchten, ist das auch okay.“ Es gehe um den Spaß beim Fingerspiel- und Zauberspruchlernen, Zaubertranktrinken und Tanzen. Und ein paar Süßigkeiten dürfen auch nicht fehlen.

Um die Häuser ziehen und etwas geben, statt zu nehmen

Am Sonntag ist aber nicht nur Halloween, sondern in Mecklenburg-Vorpommern auch Feiertag: Reformationstag. Gefeiert wird hier der Beginn der Reformation durch die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther. Mit Andachten und Gottesdiensten wird der Tag in den Kirchen begangen. Die Brauchtümer vermischen möchte der Pastor der Evangelisch-Lutherischen Christus-Kirchengemeinde Bukow.

Natürlich gibt es auch Gottesdienste zum Festtag, um 9 Uhr in Alt Bukow, in Neubukow um 10.30 Uhr, sagt Pastor Johannes Pörksen. Am Abend zieht er aber auch um die Häuser. „Ich adaptiere den Halloween-Brauch“, sagt er. „Aber anstatt etwas an den Haustüren zu fordern, möchten wir etwas zurückgeben.“ Einen Spruch, ein Lied oder auch eine kleine Süßigkeit möchte Johannes Pörksen verteilen. Wer Lust hat, kann sich gern beteiligen, um 17 Uhr geht es los. „Es ähnelt den Aktionen der Sternsinger“, erklärt der Pastor sein Vorhaben.

Halloweenparty mit Freunden und Kürbisse vor der Haustür

Für die letzten Vorbereitungen vor dem Gruselfest ist Karolin Schneider mit ihren Kindern Timon (6) und Luisa (14) in Bad Doberan unterwegs. Die Rostocker Familie hat einen Termin dort mit letzten Besorgungen verbunden. Für die Große gibt es beispielsweise Schminke und schrill bunten Nagellack. „Ich mache mit Freundinnen eine kleine Party“, verrät Luisa. Sie wird sich als Vampir verkleiden, dafür müsse ihr Gesicht weiß angemalt werden.

Auch eine Perücke wird sie tragen. „Wir werden Musik hören und spielen, lustige Fotos und Videos machen und vielleicht draußen noch ein paar andere Freunde treffen. Aber an den Haustüren klingeln und nach Süßigkeiten fragen werden wir wohl nicht“, sagt die 14-Jährige. Dafür seien sie schon zu alt. Der Rest der Familie werde auch nicht um die Häuser ziehen, sagt die Mutter.

Aber zwei ausgeschnitzte Kürbisse stehen vor der Tür, und „falls kleine Geister oder Hexen zu uns kommen, haben wir auch ein Körbchen mit Süßigkeiten stehen.“ Sie geht davon aus, dass in diesem Jahr wieder mehr Kinder vorbeischauen werden, nachdem viele Familien im vergangenen Jahr ihre Tour wegen Corona ausfallen ließen.

Von Stefanie Ploch