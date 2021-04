Hier entsteht in Börgerende ein neuer Spiel- und Fitnessparcours

Börgerende

Damit sich Einheimische und Gäste in Börgerende-Rethwisch neben einem Bad in der Ostsee oder einem Strand-Spaziergang auch anderweitig fit halten können, wird aktuell eine Grünfläche im Gebiet An der Waterkant zu einem öffentlichen generationsübergreifenden Erholungsraum umgestaltet.

Neben einer Spielkombination und einer Vogelnestschaukel gibt es hier künftig auch fünf Outdoor-Fitnessgeräte. „Aufgestellt sind sie schon“, sagt Bürgermeister Horst Horst Hagemeister (parteilos). „Die Fundamente müssen nur noch etwas aushärten – in dieser Woche sollte der Parcours freigegeben werden.“ Insgesamt kostet diese Baumaßnahme für Spiel und Fitness knapp 88 000 Euro.

Von Lennart Plottke