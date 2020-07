Hier kann man in Bad Doberan und im Kreis Rostock noch bauen

Bad Doberan

Der Traum vom Eigenheim. In Rostock und im Landkreis Rostock ist der nur schwer zu verwirklichen. Aber nicht unmöglich. Niedrige Zinsen, ein rutschiges Börsenparkett und wegen der Corona-Pandemie unsichere Zeiten treiben Anleger vermehrt in den Immobilienmarkt. Dazu kommt, dass die Hansestadt und ihr Umland bei jungen Familien und Häuslebauern schlichtweg sehr beliebt ist. Der Landkreis Rostock hat neben der Hansestadt weitere 97 Gemeinden und Städte in 13 Ämtern. Die OZ hat in einem Überblick zusammengefasst, wo in der Stadt und im Kreis noch gebaut werden kann.

Gemeinde Satow

Die Gemeinde Satow weist in den nächsten Jahren eine rege Bautätigkeit aus. Jörn Rachowe, Leiter des Bauamtes, sagt: „Das Interesse an Baugrundstücken und an der Gemeinde Satow ist sehr hoch und wird keineswegs geringer.“ Zu 80 Prozent handele es sich bei den Anfragen um junge Familien aus Rostock. Die Gemeinde werde die in der 2017 verabschiedeten Satzung für die nächsten 15 Jahre formulierten Ziele in drei Jahren realisiert haben, wenn es so weitergeht.

Anzeige

Es entstehen 40 Baugrundstücke im Gebiet „Heubirnenweg“ im Ortsteil (ab Herbst 2020), im Ortsteil Hastorf sind im Baugebiet „Wiesenblick“ fünf Baugrundstücke in der Entwurfsplanung, in der Kröpliner Straße sollen zwölf Häuser im altmecklenburger Stil gebaut werden. Im Gebiet „Am Jägerberg“ sind 26 Einfamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser im Einklang mit altersgerechtem Wohnen und möglicher Pflegeeinrichtung und „Am Kammerhof“ 48 Häuser und Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen in der Entwurfsplanung.

Weitere OZ+ Artikel

„Das Interesse an Baugrundstücken und an der Gemeinde Satow ist sehr hoch und wird keineswegs geringer.“ Satows Bauamtsleiter Jörn Rachowe Quelle: Dietrich Grunzig

Im Ortsteil Hohen Luckow soll eine sogenannte „Neue Dorfmitte“ mit 20 Einheiten entstehen. Außerdem sind in einigen Ortsteilen Ergänzungen und Änderungen der sogenannten Innenbereichssatzungen mit rund 30 Baugrundstücken vorgesehen. Die Kaufpreise sind noch nicht verfügbar. Der Quadratmeterpreis wird zwischen 100 und 160 Euro liegen.

Bad Doberan mit Stadt und sieben Gemeinden

Aktuell sind alle B-Pläne ausgeschöpft. In diesem Bereich kann man zur Zeit kein Bauland erwerben. Die letzten Baugebiete „Zum Hohen Ufer“ im Ostseebad Nienhagen und „Kammerhof“ in Bad Doberan waren kurz nach der Planung maßlos überzeichnet.

Hansestadt Rostock

Für drei Baugebiete beginnt 2020 die Erschließung. Baustart könnte dort frühestens 2022 sein. Das sind auf der Gehlsdorfer Seite am „ Baugebiet Melkweg“ 120, ebenfalls in Gehlsdorf „Neue Hufe“ 40 und am Ballastweg weitere sechs Grundstücke. In den Baugebieten Biestow im Bereich der Nobelstraße mit 150 Grundstücken und in Bereich der Satower Straße mit 10 Grundstücken kann der Bau 2021 beginnen.

Baustart in den Jahren 2020 bis 2022 gilt für vier Einheiten in Brinkmannsdorf (Hüerbaasweg), 250 am Kiefernweg in Biestow sowie 50 Einheiten im Bereich der ehemaligen Molkerei Neubrandenburger Straße. Außerdem gibt es insgesamt 39 Grundstücke in Baulücken im Bereich Kopenhagener Straße in Lütten Klein (25), in der Südstadt (8) und nördlich am Utkiek (6).

Amt Warnow-West mit sieben Gemeinden

In Lambrechtshagen und Lichtenhagen sind jeweils drei Baugrundstücke erschlossen, die bis 2021 bebaut werden sollen. Alle reserviert. In Niendorf bei Papendorf stehen zwölf Grundstücke im B-Plan. Dort kann es 2021/22 losgehen. Außerdem gibt es noch vereinzelt freie Grundstücke auf dem Baugebiet „Am Kirchenkamp“ in Papendorf in privater Hand, die noch nicht verkauft sind. In der Gemeinde Kritzmow und in Groß Schwaß werden im Zeitraum 2022-24 jeweils zwölf Grundstücke in den B-Plan aufgenommen.

Amt Güstrow-Land

Das Amt hat mit 14 Gemeinden aktuell ein Baugebiet in Lüssow mit einem Baugrundstück.

Amt Schwaan mit der Stadt Schwaan und vier weiteren Gemeinden

In der Stadt Schwaan hat die Erschließung für 45 Grundstücke im Baugebiet „Vorbecker Landweg“ begonnen. Weitere zehn Grundstücke stehen in Wiendorf am Dolgener See zum Verkauf.

Amt Rostocker Heide mit fünf Gemeinden

Im Baugebiet „Hallers Hof“ in Bentwisch begann die Erschließung 2019. Alle verkauft. Die ersten Häuslebauer können dort noch im Herbst dieses Jahres loslegen. Es entstehen 28 Einfamilienhäuser. Acht weitere sind in der Resterschließung des Bentwischer Ortsteils Volkenshagen in Planung und noch nicht restlos verkauft. Baustart frühestens 2021. Abgeschlossen ist außerdem der Wohnpark „Am Waldrand“ in Rövershagen mit 17 Grundstücken. In Mönchhagen sind 25 Grundstücke, die bis 2025 erschlossen werden sollen, vorhanden.

Amt Bützow mit zwölf Gemeinden

Im Bereich des Amtes Bützow beginnt die Erschließung des Baugebiets in der „Pustohler Chaussee“ mit 44 Grundstücken. Baustart: 2021. Im Zepeliner Ortsteil Oettelin beginnt ebenfalls die Erschließung für sieben Grundstücke. Baustart: 2021. In Rühn sollen sechs Grundstücke bebaut werden. Die Planung beginnt ebenfalls in diesem Jahr. Außerdem gibt es im Bereich des Amtes zwei bis drei vereinzelte freie Grundstücke, die bebaut werden können.

Stadt Sanitz

Die Stadt Sanitz hat drei Baugebiete mit insgesamt fast 200 Grundstücken in Planung. 80 Einheiten entstehen im Gebiet „Hasenkuhle“. Die Erschließung läuft. Baubeginn Ende 2021. Sehr gut nachgefragt und begehrt. Aber es gibt noch Grundstücke. Im Baugebiet „Südblick“ sollen weitere 40 bis 50 Grundstücke geplant werden. Das Gebiet steht am Anfang der Planung und ist noch nicht satzungsreif. Die Grundstücke sind also noch nicht verkauft. Im Baugebiet „Am Wald“ sind zehn Häuser geplant. Dazu kommt die innerstädtische Lückenbebauung mit weiteren knapp 60 Einheiten.

Stadt Tessin

Die Stadt Tessin erschließt gerade den Wohnpark „Am Recknitztal“. 37 Grundstücke sollen dort bebaut werden. Alle bereits reserviert. Baustart: 2021. Wenn das Gebiet bebaut ist, erschließt die Stadt direkt in der Erweiterung des Gebietes ein weiteres Baugebiet mit ebenfalls knapp 40 Einheiten. Zuletzt wurde in Tessin das Wohngebiet „Am Spälbarg“ in Rekordzeit mit 40 Häusern bebaut.

Amt Laage mit Stadt und den Gemeinden Dolgen am See, Hohen Sprenz und Wardow

Zehn Baugrundstücke werden innerstädtisch im Gebiet „Am Fischteich“ erschlossen. Alle bereits reserviert. Baustart: 2021. Im Laager Ortsteil Liessow sollen „Am Alten Sportplatz“ zehn bis 15 Baugrundstücke erschlossen werden. Das Verfahren beginnt Ende 2021, ab 2022 kann dort gebaut werden. Das Interesse ist enorm“, sagt Bauamtsleiter Max Krause. Außerdem wird jetzt das Baugebiet „Schwendnißtannen“ erschlossen. 25 Grundstücke entstehen. Baubeginn ab 2022.

Von Michael Meyer