Hier können Sie sich ab 1. Dezember rund um Bad Doberan testen lassen

Bad Doberan

Aufgrund steigender Infektionszahlen und der neuen Corona-Vorgaben von Bund und Land fährt das Deutsche Rote Kreuz seine Testzentren wieder hoch. In Satow wird es am 25. und 29. November von 8 bis 13 Uhr eine mobile Station vor dem Rathaus geben. Ab 1. Dezember ist auch wieder das Testzentrum in der Alten Feuerwehr (Kröpeliner Straße 1) geöffnet – montags und mittwochs 8 bis 13 Uhr sowie freitags 13 bis 18 Uhr.

Das Testzentrum in Bad Doberan an der Verbindungsstraße (Mehrzweckhalle) ist aktuell montags und mittwochs von 8 bis 11.45 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17.45 Uhr sowie samstags von 10 bis 11.45 Uhr geöffnet. Ab 1. Dezember werden die Öffnungszeiten erweitert – montags und mittwochs von 8 bis 13 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags 9 bis 13 Uhr.

Das DRK-Schnelltestzentrum am Hans-Schreiber-Ring in Kühlungsborn hat montags, mittwochs, sonnabends und sonntags von 12 bis 17.45 Uhr, dienstags und donnerstags von 9 bis 14.45 Uhr geöffnet. Hier handelt es sich um ein Drive-in-Testzentrum, wo der Autofahrer für den Abstrich im Fahrzeug sitzen bleiben kann. Es gibt auch Testmöglichkeiten für Fußgänger.

In Schwaan öffnet das Testzentrum in der Sporthalle an der Beke ab 1. Dezember montags und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 13 Uhr. Das mobile Testzentrum in Sanitz ist ab 1. Dezember dienstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 12 bis 18 Uhr vor Ort.

Für einen möglichst reibungslosen Ablauf sucht das DRK noch Testhelfer.

Von Lennart Plottke