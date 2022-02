Bad Doberan

Wenn alles nach Plan läuft, sorgt Bad Doberan am 25. Februar für einen großen Knalleffekt. Und zwar im wahrsten Wortsinn: „Wir wollen auf der Festwiese an der Klostervogtei ein riesiges, zwölfminütiges Höhenfeuerwerk abbrennen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Das wird auch in der gesamten Innenstadt zu sehen sein – ich will nicht kleckern, sondern klotzen.“ Für Arenz ein weiterer Schritt zur avisierten Belebung des Stadtzentrums: „Das Glühwein-Shopping im Januar war aus Sicht der Besucher und Händler schon ein großer Erfolg, das Feedback war durchweg positiv.“

Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Denn nach Kontaktbeschränkungen und verschärften Auflagen blicken Bad Doberans Einzelhändler einmal mehr auf ein desaströses Wintergeschäft zurück. „Auch aus diesem Grund möchten wir in der Innenstadt für Aufbruchstimmung sorgen“, erklärt Arenz. „Dabei geht es aber nicht nur um wirtschaftliche Belange – wir wollen unserer Bevölkerung und den Menschen in der Region auch positive Nachrichten vermitteln.“

Händler, Gaststätten und Vereine sind mit im Boot

Deshalb soll es neben dem Feuerwerk auch eine zweite Auflage des gemütlichen Bummelns samt Glühwein-Ausschank geben. „Dieser Programmpunkt findet am Freitag kommender Woche von 16 bis 20 Uhr statt“, blickt Arenz voraus. Beteiligt seien wieder viele Händler, Gaststätten und die Touristinformation, so Arenz: „Zudem sind neben der Mollistraße auch der Markt, der Alexandrinenhof, der Kunsthof und die Klostervogtei mit eingebunden.“ Dazu laufen die „Tamburos“ vom Doberaner Karnevalklub DKK 88 ab 18 Uhr mit ihren Trommeln durch die Stadt „und sorgen für mächtig Samba-Stimmung“.

Auch das beliebte Kinderkarussell wird sich wieder auf dem Kamp drehen. „Es geht uns vor allem darum, den Menschen ein Stück Lebensfreude zu schenken“, macht Bad Doberans Bürgermeister deutlich. „Gerade auch mit Blick auf das Höhenfeuerwerk – das wird für viele Kinder das erste in ihrem Leben sein.“

Auch der Landkreis Rostock stehe dem Vorhaben wohlwollend gegenüber, sagt Jochen Arenz und stellt klar: „Es handelt sich hier nicht um eine Veranstaltung, die offiziell angemeldet werden muss – wir erwarten am Montag die finale Zusage.“ Selbstverständlich müsse man einmal mehr die aktuelle Corona-Lage und die geltenden Bestimmungen im Blick behalten: „Wir sind Stand jetzt aber zuversichtlich, dass wir alles wie vorgesehen stattfinden lassen können – zumal sich die Leute locker auf dem gesamten Klostergelände und in der Stadt verteilen können.“

Kreative Aktionen für eine belebte Innenstadt

Um das eher triste Frühjahr auch über den Februar hinaus mit Farbe zu füllen, habe sich die Stadt auch für den März mehrere kreative Aktionen überlegt, erklärt Arenz und betont: „Wir müssen doch jetzt dafür sorgen, dass die Menschen unsere Stadt besuchen – im Sommer kommen die Touristen ohnehin von selbst.“ Andere (Ostsee-)Gemeinden würden das offenbar nicht so sehen, meint Doberans Bürgermeister: „So richtig viel passiert um uns herum ja gerade nicht – dass kann ich nicht wirklich nachvollziehen.“

Zieht am 25. Februar lautstark durch die Stadt: die Trommelgruppe „Tamburos“ des DKK88. Quelle: Sabine Hügelland

Umso mehr freue er sich am Freitag kommender Woche auf ein lebendiges Bad Doberan, sagt Jochen Arenz: „Ich denke, dass auch diesmal viele Besucher aus dem Umland, wie etwa Rostock und Kühlungsborn, zu uns kommen werden.“

Von Lennart Plottke