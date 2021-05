Hier steht die neue DHL-Packstation in Satow

Satow/Bad Doberan

Die Deutsche Post hat jetzt auch in Satow eine neue DHL-Packstation in Betrieb genommen. An der Fritz-Reuter-Straße 2 (am Rewe-Markt) können Kunden rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 83 Fächer.

Das DHL-Packstationsnetz in ganz Deutschland umfasst aktuell mehr als 7000 Automaten. Bis 2023 will das Unternehmen die Zahl der Packstationen aufgrund der hohen Kundennachfrage auf mindestens 12 500 Automaten fast verdoppeln. „Das Onlineshopping wird immer beliebter – somit werden auch unsere Packstationen immer häufiger genutzt“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group. „Unseren Kunden stellen wir deshalb ein stetig wachsendes Netz an Packstationen zur Verfügung – und zwar an Orten, wo es für sie besonders bequem ist, weil sie keine zusätzlichen Wege haben.“

Noch kein neuer Standort für Bad Doberan

Auch in Bad Doberan soll perspektivisch eine solche Station aufgestellt werden. „Noch haben wir aber keinen geeigneten Standort gefunden“, sagt Postsprecher Jens-Uwe Hogardt. Nach der Schließung der Aldi-Filiale an der Rostocker Straße im Jahr 2017 war die bisherige Packstation an diesem Standort abgebaut worden.

Die Automaten befinden sich in der Regel an zentralen Orten des täglichen Lebens, etwa an Supermärkten, Bahnhöfen, Tankstellen, in Wohngebieten oder auf Firmengeländen. Kunden können sich unter www.paket.de für diesen kostenfreien Paketservice anmelden. Das Verschicken von Päckchen und Paketen ist an allen Packstationen auch ohne vorherige Registrierung möglich. Daneben können Kunden ihre Päckchen und Pakete auch in den Partner-Filialen und DHL-Paketshops abgeben.

Infos: www.postfinder.de

Von Lennart Plottke