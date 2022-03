Bad Doberan

Im Landkreis Rostock sind am vergangenen Wochenende die ersten geflüchteten Menschen eingetroffen. Weitestgehend seien sie in privaten, selbst organisierten Unterkünften untergebracht, sagte Sprecherin Carolin Lindemann. Die Ausländerbehörde des Landkreises Rostock habe am Montagnachmittag mit der Registrierung der geflüchteten Menschen begonnen: „Mit Stand 15 Uhr wurden 35 Personen bei der Behörde gelistet, 173 weitere Termine wurden für Registrierungen in den nächsten 14 Tagen vergeben.“ Die Ausländerbehörde rechne mit steigenden Anmeldungen.

„In unserem Landkreis leben mehr 400 Ukrainerinnen und Ukrainer“, sagte Landrat Sebastian Constien (SPD). „Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben ukrainische Wurzeln und Familienmitglieder in der Ukraine. Die Bilder der vergangenen Tage seit Beginn des Krieges fordern den Landkreis Rostock zum Helfen auf.“

Registrierung sei wichtig für den Überblick

Die Registrierung aller Geflüchteten sei wichtig, um einen Überblick über die Situation im Landkreis Rostock zu erlangen, machte Carolin Lindemann deutlich: „Auf Grundlage dieser Meldungen werden Planungen für eventuell benötigte Unterbringungen, Versorgungen, Koordinierung von Hilfeleistungen bis hin zum Schulbesuch vorgenommen.“ Termine zur Registrierung könnten per E-Mail unter abh@lkros.de vereinbart werden.

Nach der Registrierung bei der Ausländerbehörde in der August-Bebel-Straße 3 in Bad Doberan könnten anschließend sofort Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragt und bei Bedarf eine Unterbringung organisiert werden.

Vier Notunterkünfte stehen zur Verfügung

Bisher seien durch das Sozialamt des Kreises acht Menschen untergebracht worden, so Lindemann: „Weitere Kapazitäten hält der Landkreis – wie durch die Landesregierung gefordert – vor.“ Darüber hinaus stünden vier Notunterkünfte zur Verfügung, die aber bisher noch nicht benötigt worden seien.

Zudem gingen aktuell zahlreiche Hilfsangebote von Einwohnerinnen und Einwohnern im Sozialamt des Landkreises ein, betonte die Kreissprecherin: „Für eine koordinierte Organisation aller Angebote bittet der Landkreis, die Formulare auf der Internetseite zu verwenden. Alle Angebote werden registriert und an entsprechender Stelle zu gegebener Zeit dankbar in Anspruch genommen.“

Von Lennart Plottke