Bad Doberan

Was ist bei der Gründung eines Vereins zu beachten? Worauf ist bei der Namensfindung Rücksicht zu nehmen? Wie fasst eine Mitgliederversammlung ordnungsgemäße Beschlüsse? Welche Aufgaben hat der Vorstand? Das alles sind Fragen, mit denen Vereine immer wieder konfrontiert werden. Bislang bereitete ihnen ihre Beantwortung ohne entsprechenden juristischen Beistand oft Probleme und Kopfzerbrechen. Das soll jetzt anders werden, liegt doch nunmehr ein 118-seitiger Rechtsleitfaden für die rund 12 000 Vereine in Mecklenburg-Vorpommern vor. Er wurde vom Schweriner Justizministerium und der Stiftung für Ehrenamt MV herausgegeben.

Andreas Jahncke, Vorsitzender Doberaner FC: „Das ist schon eine echte Hilfe für die Vereinsarbeit.“ Quelle: Werner Geske

Andreas Jahncke, Vorsitzender des Doberaner FC, hätte solch ein hilfreiches Handbuch schon vor neun Jahren „gut gebrauchen können“. Damals wurde der heutige Fußball-Landesligist aus der Taufe gehoben. Manche Geburtswehen wären zu vermeiden gewesen, hätte es zu diesem Zeitpunkt schon die „Informationsbroschüre für eingetragene Vereine“ gegeben, meinte der Vereinschef. Deshalb freute er sich auch als Gastgeber darüber, dass MV-Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) das druckfrische Werk beim Doberaner FC der Öffentlichkeit vorstellte. Auch Torsten Schellin vom Kino- und Kulturverein Bad Doberan, äußerte sich positiv zu dieser Broschüre: „Ich sehe sie als sehr hilfreich an. In ihr werden viele Dinge zusammengefasst, die für die Arbeit der Vereine immens wichtig sind.“

Initiative der Ehrenamtsstiftung

Die Ministerin präsentierte das Gemeinschaftswerk zusammen mit Marion Rauchert, Direktorin der Güstrower Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Sven Bielfeldt, Leiter des Fachbereichs Rechtspflege der Fachhochschule und Hannelore Kohl, Vorsitzende der Ehrenamtsstiftung MV. Mit diesem Handbuch liegt das erste dieser Art in der Geschichte von MV auf dem Tisch, wie von den Herausgebern betont wird. Mit ihm sollen die Vereine des Landes rechtliche Leitlinien für alle Lebenslagen erhalten. „Was hier an Antworten gegeben wird, gilt einheitlich im ganzen Land. Das erleichtert den Vereinen und den Rechtspflegern in den Vereinsregistergerichten die Arbeit“, betonte Hannelore Kohl in diesem Zusammenhang.

Ihre Stiftung hatte angeregt, eine entsprechende Broschüre herauszugeben. Im vergangenen Jahr veranstaltete das Justizministerium daher gemeinsam mit der Ehrenamtsstiftung und den Rechtspflegern der Vereinsregister Justizforen für Vereine in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Stralsund mit 400 Teilnehmern. Bei diesen Veranstaltungen wurde immer wieder der Wunsch nach einem Rechtsleitfaden für eingetragene Vereine laut. „Diesem Ersuchen sind wir gefolgt und geben ihn den Vereinen nunmehr in die Hand“, sagte Katy Hoffmeister.

Leitfaden entstand an Fachhochschule in Güstrow

Den Autoren der Broschüre sei wichtig gewesen, eine praxisnahe Arbeit vorzulegen, unterstrich Sven Bielfeldt. Unter seiner Federführung entstand der Leitfaden an der Fachhochschule Güstrow in den letzten Monaten. „Wir haben mehr als 150 Fragen rund um die Gründung, Führung und Abwicklung von Vereinen verständlich beantwortet“, sagte er. Den Vereinen würden zudem mit zahlreichen Musteranmeldungen und Checklisten ganz konkrete Hilfestellungen gegeben, unterstrich er weiter.

Andreas Jahncke, der als erster Vereinschef das DIN A4 große Heft erhielt, versicherte, dass er künftig zuerst Rat in dieser Broschüre suchen werde: „Das ist schon eine echte Hilfe für die Vereinsarbeit!“.

Die Broschüre kann ab sofort beim Justizministerium Schwerin bestellt werden. Sie liegt ebenfalls in der Fachhochschule Güstrow, Goldberger Straße 12-13, und bei der Ehrenamtsstiftung MV in Güstrow, Burgstraße 9, aus. Sie kann unter anderem auf den Internetseiten der Regierung, der Ehrenamtsstiftung heruntergeladen werden.

Von Werner Geske