Satow

Die Gemeinde Satow möchte die Opfer der Flutkatastrophe ganz gezielt unterstützen. Auf einer außerordentlichen Sitzung votierten die Gemeindevertreter jetzt einstimmig für einen entsprechenden Antrag der FDP-Fraktion. „Das Land MV hat insbesondere dem Bundesland Rheinland-Pfalz umfangreiche Hilfe und Unterstützung zukommen lassen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Erhardt Liehr. „Dieser Hilfe kann sich die Gemeinde Satow anschließen, indem sie einer von der Katastrophe betroffenen Gemeinde direkt eine finanzielle Zuwendung in Form einer Spende zukommen lässt.“

„Der Landeshilfe kann sich die Gemeinde Satow anschließen, indem sie einer von der Katastrophe betroffenen Gemeinde direkt eine finanzielle Zuwendung in Form einer Spende zukommen lässt.“ Erhardt Liehr, FDP-Fraktionsvorsitzender in Satow Quelle: Lennart Plottke

Avisierte Spendenhöhe: gut 6000 Euro. „Das entspricht einem Euro pro Satower Einwohner“, erklärt Liehr. „Der Bürgermeister soll jetzt eine geeignete Gemeinde im Hochwassergebiet von Rheinland-Pfalz ermitteln und sich mit der dortigen Verwaltung in Verbindung setzen.“ Er habe umgehend mit der Recherche begonnen, sagt Matthias Drese (SPD): „Der Ort sollte in etwa unsere Struktur haben – wenn eine geeignete Kommune gefunden ist, kontaktiere ich den dortigen Bürgermeister und frage nach, welche Dinge jetzt dringend gebraucht werden.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn Satow möchte kein Bargeld in den gebeutelten Westen schicken, sondern mit konkreten materiellen Gütern helfen, macht Drese deutlich: „Das können etwa neue Schläuche für die Feuerwehr sein oder andere Ausstattungsgegenstände – wir sind da offen.“ Dabei werde man auch nicht auf den letzten Cent gucken, kündigt der Bürgermeister an: „Sollte das Material am Ende 6150 Euro kosten, werden wir auch das realisieren – wir wollen hier nicht päpstlicher sein als der Papst.“

Von Lennart Plottke