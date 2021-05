Bad Doberan

Ein Blatt rankt sich über den Sattel. Blumen stecken in den Speichen. Das goldene Rad vor dem Geschäft „Friseur Team Marco Schulz“ ist wie für eine Diva gemacht und ein echter Hingucker in der Mollistraße. Marco Schulz und sein Frauenpower-Team haben schon in der Vergangenheit viel Kreativität mit Blumenrädern bewiesen.

Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz rief die Einwohner und Geschäftsleute der Stadt 2019 auf, mit Blumenrädern die Straßen attraktiver zu machen. Viele folgten seiner Bitte. „Das Rad wird viel fotografiert. Kunden bleiben stehen und auch Fußgänger, um es zu fotografieren“, sagt Marco Schulz. Wer alle Räder, die durch das Kreativ-Team entstanden, sehen möchte, findet sie auf dem Instagram Kanal des Salons. „Es gibt Touristen, die laufen alle Räder in der Stadt ab, um sie zu fotografieren.“

Blumenrad ist immer Teamarbeit

„Wir arbeiten immer als Team daran“, betont Marco Schulz. „Die Themen für neue Dekorationen kommen mir spontan. Dann bespreche ich sie mit dem Team, das diese dann umsetzt und weiterentwickelt.“ So waren schon Räder mit dicken Spinnweben zu Halloween zu sehen. CDs fanden als Dekoelement eine neue Bestimmung. Ein Rad wurde selbst zu einem Kugel geschmückten Tannenbaum. Ein anderes glich einer Weihnachtselfe.

So sah das Fahrrad im Juli 2020 aus. Quelle: Anja Levien

Ihre Dekorationen sind nicht teuer. Marco Schulz sammelt gern Schrottreifes und weiß dann schnell, wozu das gefundene Stück dienen kann. Wie der Anhänger am goldenen Rad. „Vieles wird auch wiederverwendet für andere Räder“, sagt er.

Goldene Blumen umranken das Rad

Am jetzigen güldenen Kunstwerk ranken sich Blumen in Gold um den Rahmen. Das Rad wirkt, als würde es einer Märchen-Prinzessin gehören. Im Anhänger steckt ein üppiges Blumenbeet wie auch in einem wie ein Backblech wirkender Kasten. Der sollte dem Rad eigentlich nur mehr Stabilität geben. Doch er wirkt wie ein vorher bestimmtes Dekoelement. Auch darin gedeihen Blumen.

Das goldene Blumenrad vor dem Geschäft „Friseur Team Marco Schulz“ ist ein echter Hingucker und wird oft fotografiert. Quelle: Sabine Hügelland

Es dauerte schon eine ganze Weile, bis das Rad-Objekt fertig war. „Wir arbeiten ja immer nur daran, wenn gerade mal Zeit ist“, sagt Stefanie Diester.

„Steffi ist unsere von uns ernannte Zweiradmechanikerin“, witzelt der Chef. „Sie schraubte es auseinander und setzte es auch wieder zusammen. „Na, es war erst nicht meine Lieblingsaufgabe, aber dann machte es doch Spaß“, sagt sie im Hinblick auf ihre Hände, die danach aussahen, als ob sie in einer KFZ-Werkstatt arbeiten würde. „Die Reifen mussten ab und auch die Bremsschläuche. Bis alles fertig war mit Farbe, dauerte es ein paar Tage“, sagt Stefanie Diester.

Da in den Rädern immer frische Pflanzen stecken, müssen sie auch gepflegt werden, um schön zu bleiben. Christina Kruschat, Marion Schlahn sowie der Chef übernahmen die Bepflanzung. Die Pflege teilen sich alle.

Blumen sollen bis in den Sommer hinein blühen

„Die Blumen werden über den Sommer hinaus blühen. Ich habe beim Kauf darauf geachtet. Sie stammen aus dem Blumengeschäft in Satow und Alt Karin – das ist gute Ware“, sagt Marco Schulz.„Im Herbst zu Halloween gibt es eine neue Dekoration mit geschnitzten Kürbissen und was eben dazu gehört“, sagt der Chef. „Die letzte Dekoration in diesem Jahr kommt zu Weihnachten.“

Das Team kann sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Der neueste Trend sind „Pagenköpfe“, so der Frisörmeister „Es geht ein wenig in Richtung 80er Jahre. Die Männer tragen wieder Dauerwelle und Locken. Die Damen big Hair.“ Vor zwei Jahren begann Marco Schulz mit den acht Frauen in der Mollistraße seine Arbeit. Die Ideen für weitere fantasievolle Räder werden ihnen sicher nicht ausgehen.

Von Sabine Hügelland