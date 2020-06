Hinrichs Pflanzenhandel in Kröpelin: Obst und Gemüse zum Selbstziehen sind gefragt

Kröpelin

Die Pflicht ist weitgehend abgeschlossen, jetzt kommt die Kür: Bei Hinrichs Pflanzenhandel in Kröpelin ist der ganz große Ansturm zwar schon vorbei. „Nach Pfingsten wird es meistens etwas ruhiger“, sagt Chefin Ute Hinrichs, aber: „Jetzt gehen vor allem noch Pflanzen, die das Zuhause schöner machen sollen, wie Hortensien, Rosen oder hübsche Stauden.“

In den vergangenen Wochen hatte Hinrichs alle Hände voll zu tun. „Wir haben sofort wieder geöffnet, als es erlaubt war. Da haben wir gemerkt, dass unsere Kunden wegen der Corona-Pause einen großen Nachholbedarf hatten“, so die Inhaberin. Dank der großen Freiflächen und breiten Gänge des Geschäfts sei das Einkaufen unter Pandemiebedingungen kein Problem: „Die Kunden sind sehr vernünftig und halten ausreichend Abstand zueinander.“

Pflanzen haben Schließzeit gut überstanden

Viele hätten auch schon vor den Eisheiligen Mitte Mai zugegriffen – obwohl sich Gärtner da oft noch zurückhalten. „Die meisten Kunden wissen, wie sie damit umgehen müssen und wo sie die Pflanzen erst einmal unterstellen können, falls es wirklich noch mal Frost gibt. Und wer das nicht weiß, den können wir beraten“, so die Chefin.

Die zuvor nicht verkauften Pflanzen hätten die Schließzeit dank der Mitarbeiter im Pflanzenhandel gut überstanden. „Sie wurden weiter gehegt und gepflegt. Pflanzen sind schließlich auch Lebewesen“, betont Hinrichs. So konnten alle nach der Wiedereröffnung in ihrem neuen Zuhause eingepflanzt werden.

Obst und Gemüse zum Selbstzieben besonders gefragt

Besonders gefragt sind Obst und Gemüse zum Selberziehen „Alles, was man ernten kann“, erklärt Hinrichs, „da weiß man, was man isst.“ Die Nachfrage sei so groß, dass es bereits Lieferprobleme gebe, vor allem bei Gemüsejungpflanzen und Obstgehölzen.

Hinrichs erwartet, dass das Sommergeschäft in diesem Jahr wegen Corona etwas besser ausfallen wird als sonst: „Viele Kunden werden nicht ins Ausland in den Urlaub fahren und so mehr Zeit im Garten verbringen“, prognostiziert die Gärtnerin. „Falls dann auch noch das Wetter mitspielt und es nicht so heiß und trocken wird wie im letzten Jahr, könnte das den Umsatz ankurbeln.“

Von Axel Büssem