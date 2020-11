Bad Doberan

Wie Einbrecher wirken die maskierten Museumsmitarbeiter sowie Hausmeister Siegbert Bathke, als sie im Doberaner Stadt- und Bädermuseum mit Saughebern das Glas der Vitrinen entfernen. Die hohe Konzentration war in ihren Gesichtern zu sehen.

Doch die Museumsmacher Lisa Riess, Regine Grzech und Maren Engel hatten alles im Griff. „Wir müssen immer vorsichtig sein, denn zu Beginn des Jahres galt es, einiges zu erneuern. Das kostete uns eine vierstellige Summe“, erklärt Museumsleiterin Lisa Riess. An diesem Tag ging alles gut.

Abbau der alten Ausstellung und neue Ausstellungsstücke

Wie verläuft der Abbau der alten Ausstellung? Wohin kommen die Ausstellungsstücke und woher die neuen?

Maren Engel dokumentiert vor dem Abbau alle Vitrinen und Schautafeln. Quelle: Sabine Hügelland

„Alle Rahmen werden geöffnet, der Inhalt entnommen und in unser Depot gebracht“, erklärt Lisa Riess. „Die Tafeln fotografieren wir zuvor.“ Maren Engel greift sich ihr Handy und dokumentiert fotografisch jede Vitrine. „Falls wir etwas publizieren oder dieses Thema für andere Projekte nutzen wollen“, erklärt Engel. „Und für uns zur Dokumentation.“

Genauigkeit in der Archivierung ist wichtig

Das Abbauen der alten Sonderausstellung „Denkmal, Baukunst, Residenz – Baugeschichte in Doberan“ bedeutet viel Arbeit, denn eine Vielzahl von Dokumenten und anderen Ausstellungsstücken geht wieder zurück an die Eigentümer – wie die Heiligendammer Modelle des Kurhauses sowie der Hohenzollernburg und Bauakten aus dem Stadtarchiv. Akribisch arbeiten die Museumsmitarbeiter, denn ihnen darf kein Fehler unterlaufen. Vieles ist unersetzbar. „Dieses Foto – was habt ihr für Informationen dazu, wo geht es hin?“ fragt Maren Engel. „An die Eigentümer“, sagt Regine Grzech. Maren Engel macht ein Häkchen auf einer Liste. „Wir dokumentieren auch, wie was in den Vitrinen liegt, zur Anregung und als Anhaltspunkt für andere Ausstellungen“, lässt sie wissen.

Regine Grzech beim Einsortieren der historischen Bauakten. Dabei ist Genauigkeit gefordert. Nichts darf verwechselt werden. Quelle: Sabine Hügelland

„Dann haben wir noch die Karte, auf der wir die Bauten in Bad Doberan aus der alten Ausstellung markierten. Sie wird weiter ergänzt und bleibt im Museum in unseren Arbeitsräumen hängen“, sagt Lisa Riess. „Normalerweise haben wir erst lange nach einer Ausstellungseröffnung Zeit, alles einzusortieren. Ich hoffe, wir können das diesmal gleich erledigen“, wünscht sich Regine Grzech.

Beschriftung ist alles – das zeigt sich auch beim Abbau. Im Depot sucht sie den Beutel, in dem die Eigentümer ihre Ausstellungsstücke abgegeben haben, und findet ihn auch gleich: „Wir beschriften alles. Das ist notwendig.“ Das zeigt sich auch an den Schlüsseln für die Vitrinen. Sie besitzen Anhänger, doch immer mal wieder löst sich einer. Zum Glück sind auch die Schlüssel beschriftet, denn Vitrinen gibt es viele im Museum.

Die Eigentümer werden informiert, dass sie ihre Exponate wieder abholen können. Nur eine Kommode und die Modelle werden angeliefert. „Der Wert solcher Stücke ist manchmal schwierig zu schätzen, denn manchmal ist der ideelle Wert höher als der materielle. Da muss recherchiert und verglichen werden, um die Exponate einzuschätzen“, macht die Leiterin deutlich.

Zurück in die 1990er-Jahre

„Wir hoffen, dass wir unsere neue Ausstellung über die 1990er-Jahre im Dezember eröffnen können“, blickt Lisa Riess voraus. „Wir nehmen auch weiterhin gern Ausstellungsstücke bis hin zur Kleidung aus dieser Zeit entgegen. Das geht auch mit telefonischer Voranmeldung oder per E-Mail.“ Bisher haben sich sieben Doberaner beteiligt, und auch die Museumsmacher kramten auf Dachböden und Schubladen und brachten Erstaunliches zu Tage. „Ich habe meinen Barbies vorher einen Wellnesstag gegönnt“, witzelt Lisa Riess. „Sie haben auf dem Dachboden gelagert und waren verschmutzt.“ Auch zwei süße Furbys – die Kultkuscheltiere der 1990er – sind schon im Museum angekommen. „Wir möchten eine große Vitrine nur mit Barbie-Puppen und verschiedenem Zubehör füllen“, sagt Lisa Riess. „Wer also noch welche aus den 1990ern zu Hause hat: Wir können sie gut brauchen.“

Die 1990er sind das Thema der neuen Ausstellung. Spielzeug, Kleidung und anderes aus dieser Zeit kann noch als Leihgabe abgegeben werden. Quelle: Sabine Hügelland

Regine Grzech fand zu Hause einen Joystick, musikalisches Spielzeug und den Vorgänger eines Gameboys. „Mein Sohn wurde 1987 geboren und in den 190ern spielte er dann schon mit Gameboys“, berichtet Maren Engel, die unter anderem das kultige Brettspiel „Siedler“ beisteuert. An ein Lemminge-Computerspiel können sich alle erinnern, schmunzeln in sich hinein, schwelgen in Erinnerungen und haben so viel Spaß bei der Vorbereitung, die noch eine ganze Weile dauern wird.

Von Sabine Hügelland