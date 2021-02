Heiligendamm

Es ist wohl unumstößlich, dass 2021 zu einem Abschiedsjahr für drei prominente Akteure des Heiligendammer Anbadens à la anno 1825 wird. Hans-Peter Hahn alias Friedrich Franz I., Dr. Peter Kupatz alias Badearzt Vogel und Hartmut Polzin alias Amtshauptmann, beabsichtigen, ihren Hut zu nehmen.

„Peter wird in diesem Jahr 70, Hartmut 60 und ich 80 Jahre alt“, nennt Hans-Peter Hahn die Gründe für diesen kollektiven Abschied aus der ersten Reihe der Initiativgruppe (IG) Historisches Anbaden. Für das Trio, so beteuert es Hahn, bedeute das jedoch keinen endgültigen Ausstieg: „Wir werden natürlich weiterhin dabei sein und mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Doch jetzt ist es an der Zeit, dass jüngere Leute den Staffelstab von uns übernehmen.“

Historisches Anbaden an der Seebrücke von Heiligendamm: Hans-Peter Hahn (l.) spielt seit Jahren den Großherzog Friedrich Franz I. und Dr. Peter Kupatz den Badearzt Dr. Vogel. Quelle: Werner Lutz

Aber gerade dort liegt das Problem. Bislang haben sich nämlich noch keine Nachfolger für Großherzog, Badearzt und Amtshauptmann gefunden. Das mag auch daran liegen, dass an die drei Hauptakteure besondere Maßstäbe gestellt werden. „Sie müssen neben dem Spaß an der Freude auch über eine gewisse schauspielerische Begabung, Beredsamkeit und eine kräftige Stimme verfügen“, zählt Hahn wichtige Eigenschaften auf. In den Reihen der Initiativgruppe gebe es durchaus den einen oder anderen, der solche Qualitäten besitze. Doch nicht jeden dränge es danach, sie öffentlich unter Beweis zu stellen.

Interessenten-Suche in der Region

„Deshalb würden wir uns freuen, wenn sich talentierte Leute fänden, die in die Haut von Großherzog Friedrich Franz I., von seinem Badearzt Prof. Samuel Gottlieb Vogel und dem Amtshauptmann schlüpfen“, sagt Alt-Anbader Hahn. Dabei denken er und seine Freunde nicht nur an Geeignete aus Bad Doberan, sondern auch aus der näheren Umgebung, Rostock eingeschlossen. „Wer Interesse hat, kann sich bei mir unter Telefon 038203 / 1 74 51 melden“, bietet er an und verspricht passenden Bewerbern schmunzelnd das „reine Vergnügen“.

Historisches Anbaden an der Seebrücke Heiligendamm. Tausende begeisterte Zuschauer lockt das Spektakel jährlich an. Viele stürzen sich mit in die Fluten. Quelle: OZ

Natürlich ist es Ehrensache, dass Hahn, Kupatz und Polzin in diesem Jahr noch einmal in ihre angestammten Rollen schlüpfen, ehe sie Jüngeren das Feld überlassen – vorausgesetzt, Corona lässt das Spektakel überhaupt zu. Sollte die Pandemie dem Event am Heiligendammer Strand einen Strich durch die Rechnung machen, wäre das mehr als bedauerlich.

Denn damit würde das Anbaden am 20. Juni wegen Schlechtwetters und Corona bereits zum dritten Mal in Folge ins Wasser fallen und damit Gefahr laufen, in Vergessenheit zu geraten. „Das wollen wir natürlich nicht und haben uns daher überlegt, wie wir die Veranstaltung unter Einhaltung aller Hygiene-Regeln, unter anderem ohne Spielszenen, über die Bühne bringen können“, betont Hans-Peter Hahn.

Anbaden seit Sommer 2004

Die Geschichte des historischen Anbadens hatte im Sommer 2004 begonnen. Damals drehte das NDR Fernsehen einen Beitrag über das Grand Hotel Heiligendamm und ließ dabei Badelustige in historischen Kostümen in die Ostsee steigen. Hans-Peter Hahn und Peter Kupatz lachen noch heute, wenn sie daran denken, wie sich Spaßvogel Frank Pieplow kostümiert vor laufender Kamera ins Meer stürzte. Warum soll daraus nicht eine Tradition werden, fragten sich nach dem Dreh die Doberaner TV-Statisten und begründeten einen schönen Brauch.

So eröffnete bis 2018 alljährlich eine illustre Badegesellschaft vor hunderten amüsierten Zuschauern die Badesaison in Heiligendamm. Diese steigt in Bad Doberan in den Molli und fährt dann zum Bahnhof Heiligendamm, um dann zum Strand zu flanieren. Vor dem Anbaden werde in einer kurzweiligen Rede auf die gesundheitliche Wichtigkeit des Bades in der Ostsee eingegangen und politische Neuigkeiten besprochen – nicht ohne Anspielungen auf die aktuelle Stadtpolitik.

Mit einer DVD erinnert die IG an einige der schönsten Momente. „Gerne würden wir ihnen noch viele hinzufügen“, ist der verständliche Wunsch der verschworenen Gemeinschaft.

Von Werner Geske