Kröpelin

Schuhmacher vergangener Zeiten – bis etwa 1900 – waren unentbehrlich. Ihre Tätigkeit verlangte Können und Einfühlungsvermögen, war ausschließlich Handarbeit, aber wohlhabend wurden sie nicht. War die Erfindung der Nähmaschine anfangs vielleicht noch ein Segen, begann mit ihr jedoch der Niedergang dieses Gewerkes.

Das erste arbeitsfähige mechanische Gerät für Schuhmacher baute der englische Tischlermeister Thomas Saint um 1790. Dem amerikanischen Erfinder und Unternehmer Isaac Merritt Singer (1811-1875) gelang es 1851, die ersten Nähmaschinen fabrikmäßig herzustellen. Damit konnte die Fabrikproduktion von Schuhen beginnen, was zum Rückgang des Schuhmacherhandwerks führte, denn diese Erzeugnisse waren bedeutend billiger. Die angesehenen Schuhmacher wurden allmählich zu Flick- und Reparaturschustern.

Schuster, bleib bei deinen Leisten Überliefert ist dieses Sprichwort von einer Bilderausstellung des berühmten Malers Apelles (370 v. Christus bis 306 v. Christus) im alten Griechenland. Ein Schuhmacher soll kritisiert haben, dass auf einem seiner Bilder die Öse eines Schuhes fehle. Der Maler soll daraufhin den Fehler korrigiert haben. Am darauffolgenden Tag soll der Schuhmacher wiederum die Ausstellung besucht haben und nun auch noch die Form eines Beines und andere Kleinigkeiten bemängelt haben. Der Maler soll ihm tief erzürnt zugerufen haben: „Urteile nicht über deine Leisten hinaus!“

Der Beruf des Orthopädieschuhmachers entstand erst in Folge des Zweiten Weltkrieges um 1953, denn der Bedarf an maßgeschneiderten Schuhen nach Fuß- und Beinverstümmelungen im Krieg war groß. Ein über viele Jahrtausende altes Handwerk entwickelte sich nicht weiter.

Der bisher älteste Lederschuh wurde 2010 in einer armenischen Höhle gefunden. Man schätzt sein Alter auf 5500 Jahre. Schuhe galten stets als wertvolles Gut und wurden von den Fachmännern immer wieder repariert (bis zum sprichwörtlichen „Geht nicht mehr“). Schuhmacher durften nach Bestimmungen der Zünfte und der Gewerbeaufsicht erst nach Erwerb der Meisterprüfung eigene Werkstätten eröffnen, Lehrlinge ausbilden und Gesellen einstellen, die meist auch noch im Haus des Meisters wohnten, teilweise auch beköstigt wurden.

Drei Jahre wandern und zwei Meisterstücke

Bramstedt und Preetz in Schleswig-Holstein sowie Kröpelin in Mecklenburg-Vorpommern tragen aufgrund des einstmals bedeutenden Handwerksstandes und der Vielzahl der in diesem Beruf Tätigen den Beinamen „Schusterstadt“. So verdoppelte sich zum Beispiel nachweislich in Kröpelin innerhalb eines Jahrhunderts die nahezu unglaubliche Zahl der Schuhmacher.

Die Volkszählung in Mecklenburg aus dem Jahr 1819 ergab für die Stadt 165 Personen, die in diesem Handwerk tätig waren (93 Meister, 39 Gesellen, 24 Lehrlinge, 3 Gehilfen und 6 Witwen). Bedingt durch die Wanderschaft lag der Anteil der auswärts geborenen Schuhmacher bei 77 Prozent an der Gesamtzahl. Im Jahr 1867 verzeichnete die Innungslade der Stadt noch 135 Meister und Gesellen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schuhe und Stiefel der Kröpeliner Schuhmacher wurden nach wissenschaftlichen Recherchen noch bis um 1900 auf dem Rostocker Pfingstmarkt angeboten. Ursache für die Ansiedlung einer so großen Zahl von Schuhmachern bestand in den Privilegien der Stadt, die mehrere mecklenburgische Herzöge seit 1614 immer wieder bestätigten.

Danach musste „jeder Schuster drei Jahre wandern und als Meisterstück in Gegenwart des Zunftvorstandes, der Älterleute und Amtsbrüder, ein Paar lange Stiefel und ein Paar Schuhe mit ledernen Absätzen anfertigen. Geriet die Arbeit nicht zur Zufriedenheit der Begutachter, wurde er mit einer ‚erträglichen’ Strafe belegt und durfte einen zweiten Versuch anfertigen. Missriet auch dieses Meisterstück, musste erneut ein Jahr gewandert werden.“

Das Museum der Stadt Kröpelin, Hauptstraße 5, widmet der Geschichte dieses Handwerks einen würdigen Rahmen mit Ausstellungsstücken wie der Innungs-Lade (1800), Dokumenten wie Preislisten für Schaftstiefel und Arbeitsschuhe sowie Ehrenurkunden, Handwerkszeug und Schusterkugeln.

Von Jürgen Jahncke