Wismar

Mit 35 Jahren hat Martin Krohn zum ersten Mal etwas vom Ersatzneubau auf dem Wismarer Campus gehört – jetzt mit 52 wird es konkreter: Die Pläne für das moderne Laborgebäude für Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik auf dem Wismarer Campus sind fertig, auch die Finanzierung steht. 22 Millionen Euro gibt das Finanzministerium des Landes für den Bau aus.

Das Labor soll die Hochlandschullandschaft in Mecklenburg-Vorpommern modernisieren. Der Clou: Es wird ein gläserner Bau – unter anderem werden Teile in der Decke oder auch im Fahrstuhl für die Lehre offen gelassen, auch an der Baustelle werden die Studenten unterrichtet.

Investition in Fachkräfte

Martin Krohn ist Professor für Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik. Gemeinsam mit seinen Kollegen und Studenten wird er das neue Laborgebäude nutzen. Das soll mit seinen Laborräumen und der Technik mehr junge Leute auf die Ausbildung neugierig machen. „Wir investieren hier in die künftigen Fachkräfte für Mecklenburg-Vorpommern“, betont Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) bei der Vorstellung der Pläne am Montag auf dem Wismarer Campus. Er hofft, dass die Baukosten gehalten werden können.

Wegen des weichen Untergrundes wird das Gebäude auf Stahlbetonpfählen errichtet. Dort, wo das Gebäude entstehen soll, befindet sich bisher ein Sandparkplatz. Als Abgrenzung sind rote, dünne Metallstäbe aufgestellt, damit die Gäste einen Eindruck bekommen, wie groß das Projekt mal sein wird.

Der Bau soll aus zwei Teilen bestehen: einem Dreigeschosser für Büros und Seminarräume und einem angrenzenden Zweigeschosser. Letzterer ist eine acht Meter hohe Halle bestehend aus kleineren Boxen, in denen die Studenten forschen und sich ausprobieren können. „Unter anderem gibt es mehrere Motorenprüfstände“, berichtet Martin Krohn. Die sind mit schusssicherem Glas umgeben – zur Sicherheit, falls mal Teile abfliegen. „Von denen soll ja niemand getroffen werden“, lacht der Professor.

In den Motorenprüfständen sollen auch alternative Energiequellen wie Wasserstoff getestet werden. Denn auch der Umweltaspekt werde in den kommenden Jahren auf dem Campus eine immer größere Rolle spielen.

2026 bezugsfertig sein

Wenn das Gebäude fertig sein soll, wird Martin Krohn noch fünf Jahre älter sein. Im Juni 2026 soll es so weit sein. „Dann bin ich 57, aber noch nicht in Rente“, ist der Professor zufrieden. Viele seiner Kollegen hätten vermutet, dass es mit dem Ersatzbau noch länger dauern wird. Er sei da immer etwas optimistischer gewesen.

Zurzeit unterrichtet Martin Krohn am Außenstandort im Wismarer Baumweg. Etwa 280 junge Leute werden dort zu Maschinenbauern und Umwelt- und Verfahrenstechnikern ausgebildet. Ab September sollen noch technische Gebäudeausrüster dazukommen. Sie sollen sich wie andere Studenten regelmäßig auf der Baustelle umschauen können, um zu sehen, wie Lüftung, Klimatisierung, Brandschutz und Heizung funktionieren.

Der gläserne Bau sei einmalig im norddeutschen Raum, betont der Professor. Und er vereine unterschiedliche Bedingungen unter einem Dach: laute Maschinen, die vibrieren und Dreck erzeugen können, und auf der anderen Seite Labore, in die keine Staubkörner gelangen sollen. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, die ebenfalls zur Forschung genutzt werden soll. Und der Bau ist barrierefrei: „Am Eingang gibt es zum Beispiel ein Modell des Laborgebäudes zum Ertasten“, nennt er nur ein Beispiel.

Baustart im Herbst 2022

Die ersten Bagger rücken im Herbst 2022 an. Zunächst werden dann mehr als 200 Pfähle in den Boden gerammt. „Immer mehr Studenten wählen sich ihren Studienplatz nach der Qualität des Standortes aus – die erhört sich in Wismar mit dem Gebäude erheblich. Wir benötigen dieses Gebäude dringend“, sagt Rektor Bodo Wiegand-Hoffmeister. In der Vergangenheit seien mit dem Land öfter Einsparungen in verschiedenen Bereichen diskutiert worden, doch es habe auch Geld in die Hand genommen, um die Studienqualität zu erhöhen.

Der bisherige Standort für Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik im Baumweg soll mit dem Neubau wegfallen. „Der Umzug ist für Februar/März 2026 geplant“, blickt Martin Krohn voraus. Auch weitere angemietete Flächen, unter anderem im Technologie- und Gewerbezentrum Wismar, sollen dann wegfallen. Was mit dem bisherigen Standort passiert, steht noch nicht fest. „Künftig Teil des Campus zu sein, verkürzt Wege und verbessert die Kooperation mit anderen Studiengängen“, ist Martin Krohn sicher.

Ideenschmieden auf dem Campus

Ideenschmieden – davon soll es auf dem Wismarer Campus künftig mehrere geben. Nicht nur im neuen Laborgebäude. Bereits fertig ist der ganz in der Nähe stehende Start-up-Yard. In dem sollen sich Studenten aller Fachrichtungen ausprobieren, miteinander ins Gespräch kommen und Neues entwickeln – Designer mit Ingenieuren, Betriebswissenschaftler mit Wirtschaftsinformatikern. Im Idealfall entstehen dabei Prototypen. Der Containerbau ist in drei Zonen geteilt: Die Küche ist ein entspannter Treffpunkt – mit Sicht nach draußen oder auf den Maschinen- und Computerbereich zum Ausprobieren.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vier 3D-Drucker, ein Lasercutter, ein Schneidplotter und eine Industrienähmaschine können die Studenten nutzen, um ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Die müssen nicht auf Anhieb klappen. Wenn ein 3D-Druck nicht gut wird, kann das Material recycelt und wiederverwendet werden. Die dritte Zone ist multifunktional und könnte auch für Yogakurse dienen – getreu des Mottos „alles ist möglich, nichts muss“.

Gründung und Markteintritt

Der Hafen für Ideen gehört zum Robert-Schmidt-Institut der Hochschule Wismar (RSI). Dessen Geschäftsführerin Regina Krause hat die Idee für die interdisziplinäre „Probierinsel“ gehabt: Bei einem Auslandsbesuch in Südafrika 2018 ist sie von einem solchen Treffpunkt so begeistert gewesen, dass sie eine eigene Projektskizze für ein Wismarer Pendant geschrieben hat.

Mehr als 100 000 Euro sind in den Start-up-Yard geflossen. Finanziert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mit der Eröffnung hat das RSI auch ein Jubiläum gefeiert: Seit zehn Jahren begleitet das Institut Studenten bei ihrer persönlichen Entwicklung und Gründungsvorhaben bis hin zum Markteintritt.

An den drei Fakultäten in Wismar für Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Gestaltung waren laut Hochschule im Studienjahr 2020/21 etwa 8300 Studenten immatrikuliert.

Von Kerstin Schröder