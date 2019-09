Hochspannung im Heli: So werden Mecklenburgs Stromleitungen per Hubschrauber kontrolliert

Rostock

Die Aussicht ist elektrisierend. Im Schritttempo schwebt der Helikopter an 110 000 Volt vorbei. Nur wenige Meter trennen den Hubschrauber von einer Hochspannungsleitung. Eine kräftige Windböe – sie wäre jetzt fatal. „Wenn der Heli irgendwo gegenkommt, ist alles vorbei“, sagt Pilot Reiner Flath.

Den Drahtseilakt, der sich an Mecklenburgs Himmel abspielt, hat die Edis AG veranlasst. In regelmäßigen Abständen inspiziert der regionale Stromversorger sein Leitungsnetz, das sich von Schönberg bis Bansin auf Usedom quer durch Mecklenburg-Vorpommern spannt. Dafür lässt er seine Mitarbeiter buchstäblich in die Luft gehen.

Ein Job zum In-die-Luft-Gehen

Heute hebt Betriebsingenieur Helmut Leske zur Kabel-Kontrolle ab. Von der Leitnetzstelle in Bentwisch aus geht es gen Warnemünde. Leske will die Leitungen checken, die das Ostseebad mit Schutow verbinden. Eine von vielen Trassen, die auf seiner To-Do-Liste stehen. „Sieben Tage lang befliegen wir die Hälfte unseres Freileitungsnetzes, der Rest wird vom Boden aus kontrolliert“, erklärt er. In Zahlen heißt das: 600 Kilometer Hochspannungsleitungen müssen Leske und seine Kollegen vom Hubschrauber aus inspizieren.

Die Vogelperspektive offenbart, was vom Boden aus unentdeckt bliebe: Welcher Mast braucht einen neuen Rostschutz-Anstrich? Wo ragt ein Baum gefährlich nah an eine Leitung heran? Welcher Isolator hat beim letzten Donnerwetter einen Blitzschlag abbekommen? Und wo hat sich ein Drachen verheddert?

Um Gefahrenquellen und potenzielle Störfaktoren zu erkennen, wagt sich die Heli-Besatzung ganz nah an die Stromtrassen heran. Mit 25 Kilometern pro Stunde fliegt der Hubschrauber an den Leitungen entlang. Manchmal hängt er nahezu bewegungslos in der Luft. Standschwebe, heißt das Manöver. Den Kopter exakt über einem Punkt zu positionieren, erfordert Können. Kein Problem. Der Mann am Steuerknüppel ist Vielflieger.

Im Heli über Pipelines und Weinberge

Seit 37 Jahren hat Reiner Flath den Pilotenschein, ist schon mehr als 15 000 Stunden selbst geflogen. Routine ist wichtig, ohne sie könnte er den Edis-Auftrag nicht übernehmen. „Für diesen Job sollte man schon mindestens 1000 Stunden geflogen sein.“ Wenn Flath nicht gerade Stromtrassen abfliegt, düngt er Felder, inspiziert Pipelines, sprüht Weinberge mit Pflanzenschutz ein – alles aus luftiger Höhe, versteht sich.

Für Edis-Mann Helmut Leske ist der Hubschrauber-Flug dagegen eine schöne Abwechslung zum Arbeitsalltag ab Boden. Wenn auch eine, die es in sich hat. Denn wer zum Stromtrassenabfliegen in die Kanzel klettert, braucht nicht nur Nerven wie Drahtseile. Im Gegensatz zum gemütlichen Überlandflug geht es hier ständig auf und ab, hin und her. So manchem hat’s dabei schon den Magen umgedreht. Zurück am Boden bleibt ein Gefühl, als hätte man es auf dem Rummel mit dem Breakdancerfahren übertrieben.

Leske machen Slaloms am Himmel zwar nichts aus. Dennoch sei der Einsatz auch für ihn eine Herausforderung. „Wir fliegen fünf, sechs Stunden am Tag. Danach weiß man, was man getan hat.“ Höchste Konzentration, nur unterbrochen von kurzen Tankstopps – das strengt an. Vor allem, wenn kein Wölkchen auftaucht. Die Mittagssonne blendet und heizt die kleine Kanzel auf. „Kuschelig“, scherzt Leske.

Die Aussicht entschädigt. Das gleißende Licht setzt Rostocks Stadtteile wie Postkartenmotive in Szene. Auf Kirchturmspitzen und Warnowufer kann Leske aber kaum einen Blick riskieren. Er nimmt den nächsten Stahlkoloss ins Visier. In den Streben eines Mastes hat er ein Vogelnest ausgemacht. Zum Glück an einer harmlosen Stelle. Anderes gefällt ihm weniger: Eine Ranke wickelt sich um ein Gerüst. Käme sie der Stromleitung zu nahe, könnte ein Funke überspringen.

Sobald Helmut Leske etwas Ungewöhnliches entdeckt, gibt er es übers Headset an Heike Kenzler weiter. Sie sitzt hinten in der Heli-Kabine und notiert alle Beobachtungen im Protokoll. Die Liste ist Bestandsaufnahme und Basis für Planungen zugleich: Wo ist wann ein Anstrich nötig, wo ein Baumschnitt überfällig? Jede Kleinigkeit wird festgehalten und bei Bedarf vom Boden aus noch mal gegengecheckt. Doppelt hält besser. Anschließend entscheidet die Edis AG, welche Maßnahme binnen weniger Wochen und welche erst in zehn Jahren ergriffen werden muss.

Nach etlichen Kilometern Trassenflug dreht Reiner Flath ab und nimmt Kurs auf den Landeplatz in Bentwisch. Für Helmut Leske die Gelegenheit, doch noch den Blick über Rostock schweifen zu lassen. Ein spannungsreicher Flug und eine Traumstadt zu Füßen – für solch einen Arbeitstag würden wohl auch andere zu gern in die Luft gehen.

Kontrolle aus Vogelperspektive 79 000 Kilometer lang ist das Stromleitungsnetz, das die Edis AG in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg betreibt. Um den Zustand von Masten und Leitungen zu erfassen, wird das 110 000-Volt-Netz in fest definierten Zeitabständen kontrolliert. Das passiert sowohl vom Boden aus als auch mittels Hubschrauber. Mit dem Heli werden pro Stunde ca. zwölf bis 14 Kilometer Trasse inspiziert. Die Ergebnisse werden dokumentiert und gegebenenfalls Reparaturen veranlasst.

Von Antje Bernstein