Hochwasserschutz: So kämpft Kühlungsborn gegen Überschwemmungen

Wasser sprudelt aus den Abläufen in der Poststraße, es steht auf Grundstücken in der Neuen Reihe, es fließt von der Doberaner Straße ins Wohngebiet Fulgengrund – bei Starkregen-Ereignissen hat Kühlungsborn mit den Wassermassen zu kämpfen. Was die Stadt für den Hochwasserschutz tut, wurde jetzt auf einer Einwohnerversammlung vorgestellt. Dabei wurde auch klar: Jedes betroffene Grundstück muss individuell betrachtet werden.

Am 15. Juni sind in Kühlungsborn zwischen 35 und 45 Millimeter Wasser in der Stunde pro Quadratmeter gefallen, erläutert Andreas Schiller vom Zweckverband Kühlung. Der Verband ist für das Kanalnetz des Niederschlagswassers in der Stadt verantwortlich. Ab 15 Millimeter pro Stunde spreche man von Starkregen. „Die Kanalisation ist überlastet, sie kann die Wassermassen nicht aufnehmen. Das Oberflächenwasser, was dann wild abfließt, bereitet uns große Sorgen“, sagt Schiller.

2015 wurde Hochwasserschutz für Kühlungsborn-West geprüft

Kühlungsborn hat nicht erst seit diesem Jahr ein Wasserproblem. Bereits 2015 hatte die Stadt eine Studie in Auftrag gegeben, die für Kühlungsborn-West den Ist-Zustand darstellen und Maßnahmen für den Hochwasserschutz vorstellen sollte. Diese stellte Christoph Merkel vom gleichnamigen Planungsbüro vor, ebenso was seitdem umgesetzt wurde.

„Das Problem ist, alles Wasser aus der Kühlung läuft durch die Stadt“, sagt Merkel. Und es gibt nur einen Auslass in die Ostsee sowie zwei stillgelegte. Letztere könnten aber nicht reaktiviert werden, so Merkel. „Wir dürfen das Wasser aus der Kühlung gar nicht erst in die Stadt laufen lassen. Dafür wurden schon erste Maßnahmen ergriffen.“

Rehwiese als Überflutungsfläche geschaffen

So seien die zwei Gräben in der Poststraße entflochten worden, als diese saniert wurde. Gegen den Rückstau in der Ostseeallee, wo damals das Wasser in die Keller geflossen sei, sei bereits ein Damm gebaut worden und das Regenrückhaltebecken wurde modifiziert, informiert Merkel. Zudem sei im Stadtwald die Rehwiese geschaffen worden, die bei Bedarf geflutet werden könne. Am Pfarrweg ist der Brunnengraben entstanden.

Was noch anstehe, sei ein Abschlag, der das Wasser gar nicht erst in die Stadt, sondern Richtung Rieden leite. Solange der nicht gebaut würde, würde das Wasser auch noch aus den Abläufen in der Poststraße sprudeln – trotz Sanierung. „Das Wasser kommt mit Schwung den Berg runter, das ist kaum zu verhindern“, sagt Merkel.

Weiteres Vorhaben seit 2016: ein zweiter Auslass in die Ostsee. „Die Umweltuntersuchung ist bis heute noch nicht fertig.“

Gefährdet: Grundstücke in Senken und alten Bachverläufen

Nach wie vor seien aber Grundstücke, die in einer Senke liegen oder an einem alten Bachverlauf, mehr gefährdet als andere. „Das bekommt man nicht so einfach“, so der Diplomingenieur. Da würden Pumpen und Rückstauklappen helfen.

In der Diskussion mit den Einwohnern wurde deutlich: Viele haben bereits Vorkehrungen getroffen. „Wir haben bei normalem Gewitter schon Überflutungen“, sagt ein Anwohner im Fulgengrund. Das Wasser fließe von der Landesstraße rein. Er wies darauf hin, dass die Straßengräben nicht gepflegt würden und auch die Gullys gesäubert werden müssen. Letzteres würde regelmäßig passieren, sagte Bürgermeister Rüdiger Kozian. Bei Starkregen werde alles in die Sinkkästen reingespült, so dass es zu Verstopfung und Verschlammung komme.

Gräben müssen gepflegt werden

Bauamtsleiterin Peggy Westphal bestätigt, dass Wasser nicht in den Graben ablaufen könne, weil alles zu hochgewachsen sei. Das soll wiederhergestellt werden, liegt im Verantwortungsbereich des Wasser- und Bodenverbandes „Hellbach-Conventer Niederung“.

Auf Nachfrage informierte die Bauamtsleiterin, dass die Stadt weiterhin auf der Suche nach Flächen sei, die im Extremfall überflutet werden könnten. Aber: „Wir brauchen auch die Möglichkeit, das Wasser dann dorthin zu leiten.“

Weitere Kühlungsborner sprachen die Probleme vor ihrer Haustür an, darunter in der Neuen Reihe und am Mühlenbach. Rüdiger Kozian machte das Angebot, dass die Stadt sich die Einzelfälle ansehen könnte, wie in einigen Fällen auch schon passiert. „Wir wollen nicht zu viel versprechen, es ist ein unheimlich komplexes Thema mit unkalkulierbaren Variablen.“

