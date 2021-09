Hochwasserschutz in Bad Doberan: Bauarbeiten am Althöfer Bach

Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan setzt weitere Maßnahmen für den Hochwasserschutz der Stadt um. Nachdem derzeit die Brücke an der Beethovenstraße erneuert und damit der Durchlass erweitert wird, bekommt der Althöfer Bach am Pfarrkoppelweg einen zweiten Durchlass. Fernando Meier und Dirk Hein von der Firma Holger Roock haben am Montag mit den Bauarbeiten angefangen. Der Pfarrkoppelweg, der den Fußweg an der B 105 mit der Schillerstraße verbindet, ist gesperrt.

Die Bauarbeiten sollen laut Ute Busse, Mitarbeiterin im Amt für Stadtplanung und Umwelt, vier Wochen dauern. Mit diesen werde die Engstelle beseitigt. Weitere Maßnahmen sind für das Jahr 2023 geplant, beispielsweise soll am Stülower Bach im Bereich des Jahnweges ein Retentionsraum – eine Wasserrückhaltung – in der Größenordnung von 7000 Kubikmeter geschaffen werden.

Von Anja Levien