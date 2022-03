Der starke Regen im Februar hat in Bad Doberan und Kröpelin gezeigt, dass die bisher ergriffenen Hochwasserschutzmaßnahmen funktionieren. Wie Marco Schreiber vom Wasser- und Bodenverband Hellbach-Conventer Niederung sagt, gibt es aber noch dringendere Projekte.

Hochwasserschutz in Bad Doberan und Kröpelin: „Wir konnten Überschwemmungen verhindern“

Feuchter Februar füllt Flüsse und Seen

