Hochwasserschutz in Bad Doberan und Kröpelin: Maßnahmen greifen

Kröpelin

Die Bäche und Flüsse zwischen Kühlungsborn, Elmenhorst und Neubukow waren zuletzt gut mit Wasser gefüllt. Wie das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft und ländliche Räume und Umwelt Ende Februar informierte, hätten die Niederschläge erstmals seit einigen Jahren über dem langjährigen Mittelwert gelegen. Der Schweriner See habe sein Stauziel überschritten. Hier wurde schon gezielt Wasser in den Störkanal Richtung Elbe abgelassen.

Im Bereich des Boden- und Wasserverbandes Hellbach-Conventer Niederung waren die vielen Regenfälle im Februar ebenfalls zu sehen. „Die konnten wir gut für die Grundwasserbildung gebrauchen“, sagt Verbandschef Marco Schreiber. Das Gute: „Der Regen kam verhältnismäßig gleichmäßig runter. Die Menge war erheblich.“ Die Wasserstände würden jetzt deutlich wieder zurückgehen.

Die Stürme Ende Januar und Anfang Februar haben auch den Boden- und Wasserverband gefordert. „Die Einläufe in Rohrleitungen waren ziemlich schnell durch runtergefallenes Gehölz dicht. Die Kollegen vom Bauhof waren unterwegs und haben kontrolliert. Gravierende Ausfälle gab es nicht.“

Hochwasserschutz bleibt in Kröpelin Thema

Sturm und Regenfälle machten aber deutlich: Die ergriffen Hochwasserschutzmaßnahmen in den einzelnen Städten und Gemeinden funktionieren. „Beim Stadtbach Kröpelin wäre es mit Sicherheit zu Überschwemmungen gekommen“, sagt Schreiber. Hier war 2020 der Durchlass unter der Bützower Straße vergrößert worden, sodass sich das Wasser nicht mehr davor Stauen und die Häuser in Gefahr bringen kann.

Dennoch gibt es weiterhin gefährdete Bereiche in der Schusterstadt. Denn der Stadtbach ist unter der Bützower Straße in Richtung Rostocker Straße verrohrt. „Die Leitung ist sehr gefährdet“, sagt Schreiber. Bei einer Befahrung mit der Kamera sei der marode Zustand deutlich geworden. Da die Rohrleitung zum Teil überbaut ist, soll hier ein neues Rohr verlegt werden, wo es möglich ist, soll der Stadtbach wieder als offenes Gewässer verlaufen. Doch die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz gehen nicht ohne Fördermittel vom Land. „Die Förderperiode geht jetzt zu Ende, das Geld ist aufgebraucht. Wir warten auf die neue Förderperiode im kommenden Jahr. Das ist eines der dringendsten Projekte.“

Bollhäger Fließ in Bad Doberan soll vertieft werden

Auch für weitere Hochwasserschutzprojekte in Bad Doberan wartet der Verband auf Fördermittel. Die Erweiterung des Durchlasses durch den Neubau der Brücke in der Beethovenstraße sei sehr gut gewesen. „Der ist jetzt erheblich leistungsfähiger“, so Schreiber. Wenn die Restarbeiten an der Brücke abgeschlossen sind, möchte der Verband an Stellen wo es möglich ist, das Bollhäger Fließ verbreitern und vertiefen. „Es gibt nur wenig Platz, aber der der da ist, den wollen wir nutzen.“ Damit soll auch die Goethestraße entlasten werden, dessen Regenwasser ins Bollhäger Fließ geleitet wird.

Dass die alte Brücke mit kleinerem Durchlass ein Nadelöhr war, wurde vor allem beim Starkregen im Juli 2019 deutlich, als Grundstücke an der Goethestraße unter Wasser standen.

Von Anja Levien