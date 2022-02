Rostock

Es ist ein Datum, das man nicht so schnell vergisst: Am 2.2.2022 haben sich Paare in ganz Mecklenburg-Vorpommern das Jawort gegeben. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt hier einige der frischvermählten Paare vor – und warum sie sich ausgerechnet für dieses Datum entschieden haben.

Allein im Rostocker Standesamt fanden an diesem besonderen Datum sieben Hochzeiten statt. Ein Brautpaar davon bilden Anika (40) und Alexander Ostrouchow (43) aus Rostock. „Ich mag Schnapszahlen, deswegen musste es für mich das heutige Datum sein. Zudem werde ich dieses Datum sicherlich nicht vergessen“, sagte Alexander Ostrouchow.

Jawort am Jahrestag

Für das Ehepaar Langmaack war nicht die lustige Zahlen-Kombi der Grund für die Trauung – tatsächlich ist der 2. Februar ihr Jahrestag. Seit 2018 sind Julia (30) und Jan (31) ein Paar. Kennengelernt haben sie einander über die Arbeit, beide sind im IT-Bereich tätig.

Paare nutzen heute in MV die Schnapszahl für einen Weg ins Eheglück. Julia Langmaack (30) mit Tochter Ellie gab ihrem Jan (31) im Kühlungsborner Rathaus das Jawort. Quelle: Frank Söllner

Der Antrag kam im Dezember 2020 von Jan Langmaack. „Ursprünglich wollten wir uns direkt um den Termin kümmern, aber wir hätten den Termin früher buchen müssen“, erzählt Langmaack. Und dann kam im April 2021 Töchterchen Ellie zur Welt und alles habe sich etwas verzögert. Im November 2021 hat sich das Paar dann dazu entschlossen, im kommenden Jahr zu heiraten.

„Bei der Trauung waren wir eine kleine, gemütliche Runde“, erzählt Langmaack. Heute Abend wird dann in einem Hotel beim Abendessen gefeiert. Aber vielleicht wird die Party noch nachgeholt – im Sommer, „und wenn Corona vielleicht vorbei ist“. Schließlich seien schon so viele Partys ausgefallen.

Hochzeitsbilder am Strand von Kühlungsborn

Für die Eheleute Yvonne (43) und Falk Sohrmann (37) gab keinen besonderen Grund – das Datum „kann sich Mann gut merken“, scherzt Yvonne Sohrmann aus Radebeul.

Kennengelernt haben sich die beiden im August 2014 bei einem gemeinsamen Hobby – dem Kartsport. „Mein Sohn ist Leistungs-Kartfahrer und ich war im Orga-Team tätig, als ich Falk kennenlernte“, berichtet Sohrmann. „Falk war damals der Ersatzfahrer im Team meines Sohnes – und er hatte eine so gute Laune“, erinnert sie sich.

Eine stürmische Hochzeit feierten Yvonne Sohrmann (43) und ihr Falk (37) in Kühlungsborn. Seit acht Jahren sind sie schon ein Paar und wohnen jetzt in Radebeul. Nach der Trauung wurde erst einmal ein Foto am Strand gemacht. Das gehöre einfach dazu, so die gebürtige Kühlungsbornerin. Quelle: Frank Söllner

Im August vergangenen Jahres haben sie sich entschlossen, Mann und Frau zu werden. Geheiratet hat das Paar in Kühlungsborn – nach der Trauung wurde also erst einmal ein Foto am Strand gemacht.

Größerer Ansturm auf 22.2.2022

„Heute waren im Rostocker Standesamt sieben Eheschließungen terminiert – alle im Standesamt im Kerkhoffhaus“, informiert Ulrich Kunze von der Pressestelle der Stadt Rostock. Doch tatsächlich sei der Ansturm auf den 22.2.2022 größer: Dann würden neben der Absicherung des Sprechtags im Standesamt zusätzliche vier Hochzeitstermine angeboten.

Ähnlich sieht es im Standesamt Stralsund aus: Hier haben sich am 2. Februar vier Paare trauen lassen. Am 22. Februar werden es jedoch 14 Paare sein. In Greifswald sind heute zwei Trauungen durchgeführt worden. Am 22. Februar sind es möglicherweise sogar fünf Paare.

Von Julia Kaiser