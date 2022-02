Rostock

Ihren Hochzeitstag werden Annekatrin und Jens Handschuck so schnell nicht vergessen. Und das nicht nur, weil das Paar aus Bargeshagen sein Ja-Wort gemeinsam mit Familien und Freunden feierte. Sondern auch, weil auf ihrer Heiratsurkunde nun für immer ein ganz besonderes Datum steht: der 22.2.22

„Die 22 ist unsere Glückszahl“, erzählt die strahlende Braut. Der 22. Juni ist ihr Geburtstag und an einem 22. November hat sich das Paar das erste Mal getroffen. „Unser Kennenlernen war Schicksal. Wir haben uns in der Autowerkstatt gesehen. Ich brauchte neue Reifen und Jens musste auch etwas reparieren lassen“, erzählt die 46-Jährige. Nach dem ersten Treffen hätten sich beide aber aus den Augen verloren und erst durch eine WhatsApp-Gruppe wiedergefunden. Nun soll ihr Bund für immer halten. „Denn wir lieben uns abgöttisch“, erklärt die Braut.

Das Schnapszahl-Datum wurde als Glücksbringer ganz bewusst gewählt. „Uns war schon seit zwei Jahren klar, dass wir diesen besonderen Tag für unsere Hochzeit wollen. Deshalb hat mein Mann auch sofort angerufen, als die Termine vergeben wurden“, sagt die Erzieherin.

Doberan besticht durch das Ambiente

Genau wie die Handschucks wollten am Dienstag zahlreiche Paare aus MV ihre Liebe besiegeln. In Bad Doberan traute Standesbeamtin Eva-Maria Schmidt insgesamt vier Paare im Möckelhaus. Und zwar nicht um 22.22 Uhr, sondern schon nachmittags. Zu den Heiratswilligen gehörten auch Vivien und Benjamin Künzel. Die beiden Verliebten waren extra aus Rostock in die Münsterstadt gekommen. „Uns gefällt das Ambiente hier besser“, erzählte die 31-Jährige. Zudem hätte es in der Hansestadt keine Termine für dieses Datum gegeben, als sie sich für den 22. Februar 22 entschieden.

Nach 13 Jahren Liebe sagten Vivien und Benjamin Künzel in Bad Doberan „Ja“ zueinander. Die Hochzeit am Schnapszahl-Datum wurde mit ihren Kindern, der Familie und den Trauzeugen gefeiert. Quelle: Frank Söllner

Insgesamt sind die Rostocker schon 13 Jahre zusammen. „Die Hochzeit wurde also Zeit“, so die Braut augenzwinkernd in Richtung ihres Gatten. Die Kinder Mia Elaine (2) und John Louis (6) vervollkommnen das Glück des frisch getrauten Paares. In Doberan sagten beide erst einmal im engsten Kreis von Familie und Trauzeugen „Ja“ zueinander. „2023 wollen wir dann noch mal eine freie Trauung und eine größere Feier machen“, sagte der Bräutigam. Nach der Trauung am Dienstag standen noch die Hochzeitstorte und gemeinsames Essen auf dem Programm der Festgesellschaft. Und die Familie hatte dem Paar noch ganz klassisch einen Holzstamm zum Sägen und ein Bettlaken zum gemeinsamen Zerschneiden vorbereitet. Denn egal, wann man sich traut – Traditionen gehören für viele Paare und Gäste dazu.

Extra Trau-Termine am Sprechtag angeboten

Im Rostocker Standesamt ist der Dienstag eigentlich kein Hochzeits-, sondern ein Sprechtag. Aufgrund des besonderen Datums wurden aber einige Trau-Termine angeboten. „Und die waren ratzfatz weg“, erzählt Standesamts-Chef Mike Wiedow. Vier Hochzeiten waren es am Dienstag – kein Rekord, was die Summe von Trauungen an einem einzelnen Tag angeht. Das lag zum einen an der begrenzten Zahl von Terminen, die zur Verfügung standen, aber auch daran, dass im Februar naturgemäß schlechteres Wetter herrscht als in den beliebten Hochzeitsmonaten im Sommer.

Doch von Wolken, Wind und kühlen Temperaturen ließen sich die Verliebten nicht abhalten. Und auch nicht davon, dass durch die Corona-Regeln nur eine begrenzte Zahl an Gästen bei den Trauungen dabei sein durfte.

Manuela und Dietmar Karius haben sich am 22. Februar 2022 in Rostock das Ja-Wort gegeben. Vor dem Rostocker Standesamt wurde das Paar von Familie und Freunden überrascht. Quelle: Ove Arscholl

Manuela und Dietmar Karius wurden nach ihrem Jawort vor dem Rostocker Standesamt von der Familie und Freunden überrascht – mit Seifenblasen, Sekt, Blumen und Girlanden. Seit sechs Jahren sind die Krankenschwester aus Stralsund und der Mitarbeiter der Rostocker Straßenbahn AG ein Paar. Gefunkt hat es damals in der Hansestadt an der Warnow. Deshalb entschieden sich beide für eine Trauung in Rostock. „Perspektivisch werde ich sicher auch hierherziehen“, erklärte Manuela Karius mit liebevollem Blick in Richtung ihres frisch angetrauten Mannes. Erst einmal würden beide aber weiter zwischen den Städten pendeln. Nach der standesamtlichen Hochzeit am Schnapszahl-Tag soll noch eine freie Trauung samt größerer Party folgen. Passenderweise am 9.9. dieses Jahres.

Nach dem ersten Ja-Wort war dagegen nicht mehr viel geplant. „Wir werden in Warnemünde schön essen gehen und dann dort auch übernachten“, erzählte die 49-Jährige. Beide wollten den besonderen Hochzeitstag eben so verbringen, wie es zum Datum passt: zu zweit.

Schnapszahl-Daten: selten und begehrt Der 22. Februar 22 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes und vor allem seltenes Datum – denn die Zahlen sind vorwärts und rückwärts genau gleich zu lesen. Fachleute sprechen in solch einem Fall von einem Zahlenpalindrom oder Palindromzahlen. Und dazu fiel das Datum noch auf einen Dienstag, also den zweiten Tag der Woche. Mehr geht für Zahlenfans kaum – und mehr Zweien gibt es auch erst in 200 Jahren. Die letzten Palindrome sind noch nicht so lange her, lagen am 12.01.2021 sowie am 02.02.2020. Das nächste dieser Daten lässt noch etwas auf sich warten: Es fällt auf den 03.02.2030. Besondere Daten gibt es aber auch früher schon, beispielsweise den 2.3.23 oder den 2.4.24. Auch der 2.5.25 oder der 20.5.25 haben Potenzial für beliebte Hochzeitsdaten – schließlich fallen beide auch in den Wonnemonat Mai, in dem gerne „Ja“ gesagt wird.

Von Claudia Labude-Gericke