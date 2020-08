Bad Doberan

Die Freebiker Kühlungsborn haben den Traum von Hartmut und Monika Rieck möglich gemacht: Eine Hochzeit mit etwa hundert Bikern. Am Sonnabend haben sich die beiden in Bad Doberan das Ja-Wort gegeben.

„Wir waren überwältigt“, sagt Monika Rieck. „Das wurde hinter unserem Rücken organisiert.“ Als das Ehepaar das Stadt- und Bädermuseum, in dem sich das Trauzimmer befindet, über den Garten in Richtung Klosterstraße verlässt, stehen dort 100 Motorräder. „Die standen alle Spalier und haben gehupt, bis wir an unseren Motorrädern waren.“

Traum erfüllt

„Das war ein Traum von den beiden und wir haben gesagt, wir setzen das um“, sagt Jürgen Schmidt von den Freebikern Kühlungsborn, bei denen das Ehepaar Mitglied ist. „Wir haben Aushänge gemacht.“ Mit dabei waren am Ende unter anderem die Motorradfreunde MV, Harley Davidson Rostock und e.V. Grimmen.

Monika und Hartmut Rieck haben sich in Bad Doberan das Ja-Wort gegeben und wurden danach von Motorradfahrern begrüßt. Quelle: Julia Girke

Gemeinsam ging es auf eine Ausfahrt über die B 105 und Parkentin bis nach Rövershagen, wo die Hochzeitsgesellschaft feierte. „Danke, an die Autofahrer, die das toleriert haben“, sagt Monika Rieck. Die 66-Jährige fährt erst seit zwei Jahren Motorrad, ist durch ihren Mann Helmut dazu gekommen. Der 64-Jährige fährt seit seinem 17. Lebensjahr „benzingetriebene Zweiräder“.

So viele Motorradfahrer bei seiner Hochzeit und die gemeinsame Ausfahrt seien sein Traum gewesen und auch Monikas. Einige kannten die beiden, etwa 80 Prozent nicht. „Man hat Kontakt untereinander, aber man sieht sich nicht so häufig, dazu sind wir zu sehr in Mecklenburg-Vorpommern verteilt“, sagt Hartmut Rieck. Bei so einer Aktion lerne man neue Menschen kennen.

„Es war ein toller Tag“

Das Ehepaar hat jeden Moment am Sonnabend genossen und dankt der Polizei Bad Doberan, dem Malteser Hilfsdienst und dem Verkehrsamt Bad Doberan und vor allem den Freunden, die den Tag organisiert haben. „Es war ein toller Tag. Wir hatten eine sehr große Resonanz von den Motorradfreunden“ sagt auch Schmidt erfreut. Auch aus Kühlungsborn seien Urlauber gekommen, die mit ihrem Motorrad angereist waren.

Von Anja Levien