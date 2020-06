Börgerende

Viele Bretter sind morsch, das Holz schon sehr verwittert: Die Unfallgefahr auf der Brücke An der Waterkant in Börgerende hat deutlich zugenommen. Immer wieder haben Mitarbeiter des Bauhofes den maroden Strandzugang notdürftig geflickt – bis jetzt. „Die beste Lösung wäre, den Aufgang komplett wegzureißen, den Bereich zu verrohren, den Weg darüber vernünftig zu pflastern und mit einem Geländer zu versehen“, sagt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Natürlich ist das ein immenser Kostenfaktor – aber wir müssen hier langsam mal grundlegend handeln.“

Allerdings nicht mehr in diesem Jahr. „Die Saison geht los“, so Hagemeister. „Da macht eine Baustelle an dieser Stelle keinen Sinn.“ Um Einwohnern und Urlaubern dennoch einen möglichst unfallfreien Zugang zum Strand zu gewährleisten, sollen auf der Brückenkonstruktion übergangsweise Kunststoff-Platten verlegt werden: „Nach Rücksprache mit der Versicherung ist das eine praktikable Lösung und dürfte zumindest kurzfristig Abhilfe schaffen.“

Vor elf Jahren als Zugang zur Segelschule gebaut

Vor elf Jahren wurde die Holzbrücke vor dem Deich gebaut – ursprünglich vor allem gedacht als Zugang zur geplanten Segelschule am Strand. Umgesetzt wurde dieses ambitionierte Vorhaben bislang nicht – und die Brücke kämpft seither gegen das raue Ostseeklima an. „Der Wind weht den feuchten Sand unter das Holz“, erklärt Hagemeister. „Und durch die Nässe gammelt die Unterkonstruktion langsam weg.“

Im kommenden Jahr soll damit Schluss sein – und die marode Holzbrücke endgültig gegen einen festen Strandzugang ausgetauscht werden.

