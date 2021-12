Hohe Corona-Zahlen im Landkreis Rostock: Fitnessstudios können doch öffnen

Güstrow

Die Betreiber von Fitnessstudios im Landkreis Rostock können ihre Räume wieder öffnen. Der Besuch ist unter Einhaltung der 2G-plus-Regel möglich. Das gilt auch für ähnliche Einrichtungen. Darüber informierte der Landkreis Rostock am Donnerstag.

358 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Dienstag, 246 am Mittwoch: Seit Tagen sind die Infektionszahlen im Landkreis anhaltend hoch, auch bei der Auslastung der Intensivbetten tritt keine Entspannung ein. Deshalb gelten im Landkreis seit Sonnabend verschärfte Regeln, gilt die Corona-Warnstufe „Rot plus“.

Weil die Landesregierung ihre Corona-Verordnung am Mittwoch angepasst hat, reagiert auch der Landkreis Rostock. Ab sofort gelten folgende Änderungen: Schwimm- und Spaßbäder können für den Betrieb und den Besuch des schulischen und außerschulischen Schwimmunterrichts sowie für vereinsbasierte Angebote in geschlossenen Gruppen öffnen. Vereinsbasierter Kinder- und Jugendsport und vereinsbasierter Sport in geschlossenen Übungsgruppen ist möglich.

2G-plus-Regel gilt

Für beide Änderungen gilt, dass sich im Innenbereich nicht mehr als 15 Personen und im Außenbereich nicht mehr als 25 Personen aufhalten dürfen. Zudem muss die 2G-plus-Regel eingehalten werden „mit den bekannten Ausnahmen und Testerfordernissen für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Personen, die sich nicht impfen lassen können“.

Der Betrieb sowie der Besuch von Freizeitparks, Angebote von Schaustellern, sind ab sofort auch im Außenbereich untersagt, teilt der Landkreis weiter mit. Diese Bestimmungen gelten bis zum Ablauf des 15. Dezembers.

Von Anja Levien