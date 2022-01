Bad Doberan

Die Nachfrage nach den Gewerbeflächen im neuen Gewerbe- und Wohngebiet von Bad Doberan ist hoch. Sie übersteige derzeit das zu erwartende Angebot an Parzellen um das Doppelte. Die Wählergruppen JA (Bürgermeisterliste Jochen Arenz), AMU (Aktiv für Mensch und Umwelt), DL (Doberaner Liste) und JUS (Jugend, Umwelt, Sport) haben daher einen Kriterienkatalog entwickelt, mit dessen Berücksichtigung die Vergabe erfolgen soll.

„Wir haben nur begrenzten Bauplatz und wollen steuern, dass sich dort ein Arzt und jemand anderes ansiedelt, den wir für die Entwicklung der Stadt brauchen“, begründet Carsten Großmann (AMU). Die Gewerbeflächen sollen als sogenanntes urbanes Gebiet entwickelt werden, in dem dann nicht nur Gewerbebetriebe möglich sind, sondern auch andere Ansiedlungen wie soziale oder kulturelle Einrichtungen.

Punkte für grüne Fassade und Nachhaltigkeit

Die Bewerber für die Flächen erhalten Punkte, je nachdem, was sie erfüllen, beispielsweise wie nachhaltige sie bauen, ob mit grünem Dach oder grüner Fassade, ob sie eine Versorgungs- oder Erzeugerlücke schließen oder ob Ausbildungsplätze geschaffen werden. „Wir wollen Unternehmen, die Steuern zahlen, nachhaltig sind, Leute einstellen und keinen Krach machen, priorisieren“, erläutert Marcous Fourmont (JA).

Bei der Stadt gibt es bereits eine Interessenliste, obwohl noch gar keine öffentliche Werbung gemacht wurde, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Allerdings werde die Flächenvergabe mit den Kriterien noch öffentlich bekannt gegeben, so dass alle Bauwilligen die gleichen Chancen haben.

Empfehlung an Stadtvertretung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt empfiehlt den Stadtvertretern am 28. Februar dieser Vorgehensweise zuzustimmen. Ebenso sprachen sie sich dafür aus, etwa acht Hektar in dem neuen Gebiet als urbanes Gebiet auszuweisen und dafür den Bebauungsplan zu ändern. „Das mögliche Spektrum der Ansiedlungen soll dadurch im Vergleich zu einem Gewerbegebiet wesentlich erweitert werden. Insbesondere sollen Mietwohnungen bei Beachtung einer sozialen Durchmischung entsprechend dem Bedarf in Bad Doberan geschaffen werden. Gewerbeflächen sollen auch mit mehreren Wohneinheiten kombiniert werden können. Eventuell sind Einzelhandel, Schule und Kita zu ergänzen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Wohngebiete sind von dieser Änderung nicht betroffen.

Von Anja Levien