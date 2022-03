Kühlungsborn

Wer jetzt tankt, muss deutlich mehr zahlen, als noch vor wenigen Wochen. Der Krieg in der Ukraine und die angespannte Situation zu Russland lässt die Tankpreise von Tag zu Tag weiter ansteigen. Mehr als 2,20 Euro kostet der Liter Benzin und Diesel inzwischen. Das sorgt nicht nur bei Pendlern für Frust, sondern auch bei Unternehmen, die auf das Auto angewiesen sind. Darunter auch die Taxiunternehmen. Die Preise zu erhöhen ist für sie allerdings keine Lösung. Denn sie müssen sich an die gesetzlich vorgeschriebenen Tarife halten.

„Wenn es so weitergeht, müssen die Tarife überarbeitet werden“, sagt Martin Priebe vom Fahrservice Miewaxi in Kühlungsborn. Das habe jedoch wiederum zur Folge, dass es weniger Kunden geben werde, denkt er. „Wenn die Leute für eine kurze Strecke 20 Euro zahlen, dann verliere ich meine Kundschaft“, sagt der Inhaber des Taxiunternehmens. „Es wäre eine ,lose-lose-Situation’“. Miewaxi bietet nicht nur Taxifahrten, sondern auch Krankentransporte an. Auch bei Letzterem sei er auf die Krankenkasse angewiesen. „Die zahlen ohnehin schon zu wenig.“

Taxiunternehmen in Kühlungsborn hat sich Hybridfahrzeug zugelegt

Dass Diesel mittlerweile sogar mehr kostet, als Benzin, ärgert ihn. „Man rüstet seinen Fuhrpark extra mit Dieselfahrzeugen aus, weil man damals durchgerechnet hat, dass es sich mehr lohnt und jetzt sowas.“ Und umrüsten auf Elektroautos ginge nicht mit einem Mal. „Man weiß ja auch noch gar nicht, ob die Lage, wie sie jetzt ist, so bleibt“, meint Priebe.

Der Taxiunternehmer Marko Pentzien aus Kühlungsborn habe dagegen bereits auf die Preiserhöhungen reagiert und sich ein Hybridfahrzeug zugelegt. „Für Kurzstrecken rechnet sich das deutlich besser“, sagt er. Damit besitzt sein Fahrservice jetzt insgesamt neun Autos. Je nachdem, wie viel zu tun ist, gebe er normalerweise 1500 bis 3000 Euro im Monat fürs Tanken aus. „Jetzt werden es nochmal mindestens 15 bis 20 Prozent mehr“, denkt er.

„Könnte existenzbedrohend sein“

Auch er kann seine Preise aufgrund der Tarife aber nicht einfach anpassen. „Wenn es sehr lange so weitergeht, dann könnte es auch existenzbedrohend sein“, sagt Pentzien. Davon gehe er aber im Moment nicht aus. „Ich hoffe, dass sich der Markt wieder stabilisiert.“ Von der Politik würde er sich zwar mehr Unterstützung wünschen, glaubt aber nicht daran. Das habe er schon in der Pandemie feststellen müssen. Corona habe bei ihm für 40 Prozent Verlust gesorgt. „Gewinn macht man in der heutigen Zeit sowieso nicht mehr“, meint er.

Über eine Preiserhöhung muss sich künftig wohl auch Tina Henschel Gedanken machen. Sie und ihr Mann betreiben den Bäder-Express in Kühlungsborn und bieten Fahrten mit der MS Baltica an. „Wir müssen schauen, ob wir es an die Kunden weitergeben, aber wir reagieren noch nicht sofort drauf“, sagt sie. Etwa 60 bis 70 Liter verbrauchen die beiden Bäderbahnen am Tag. Bei ihren beiden Fahrzeugen würde Henschel versuchen, es zu vermeiden, bei den Schiffsfahrten werde es aber auf teurere Tickets hinauslaufen. Die Fahrten werden ab April wieder angeboten. „Bis dahin ist ja noch ein bisschen Puffer“, sagt sie. Sie hofft jetzt auf eine Steuersenkung der Regierung.

Umzüge werden teurer

Wer schon jetzt seine Preise an die aktuelle Situation angepasst hat, ist das Umzugsunternehmen von Sören Oßenbrück. „Wir müssen die Kosten weitergeben, ansonsten sind wir nicht mehr geschäftsfähig“, sagt er. Dass Sprit von Tag zu Tag teurer wird, sorge auch dafür, dass er nicht mehr so gut planen könne. „Man gibt heute ein Angebot ab und weiß nicht, ob man das morgen noch halten kann.“ Er müsse seine Kundinnen und Kunden jetzt vermehrt darauf hinweisen, dass es zu Preisschwankungen kommen kann. Innerhalb Mecklenburg-Vorpommern seien diese aber kaum spürbar, bei Umzügen mit weiten Distanzen bleibe ihm aber nichts anderes übrig, als die Kosten an die Menschen weiterzugeben.

Als Unternehmer muss sich Oßenbrück wirtschaftlich denken und reagieren. Als Mensch versucht er jetzt, seinen Teil beizutragen, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. „Ich habe selbst auch Umzugskartons gespendet, die werden ja auch benötigt, daran denkt oft keiner“, sagt er.

10 000 Euro Tankkosten im Monat

Der Kühlungsborner Schwerlasttransportservice von Matthias Pusch ist ebenfalls auf unzählige Liter Benzin und Diesel angewiesen. Mit den 100 Fahrzeugen, die täglich auf den Straßen von Deutschland unterwegs sind, werden etwa 10 000 Euro im Monat ausgegeben. Jetzt werden es wohl nochmal 30 Prozent mehr werden. Auch seine Dienstleistungspreise passe er daher an. „Für die Kunden ist das aber nachvollziehbar, wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen“, sagt er.

